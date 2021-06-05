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TikTok tepki çekecek bir adıma imza attı
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TikTok tepki çekecek bir adıma imza attı

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok tepki çekecek bir adıma imza attı. Kullanıcılarının biyometrik verilerini toplamaya başladı. Bir diğer sosyal medya platformu Facebook'a ise çifte soruşturma açıldı.

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05.06.2021 13:09:43
TikTok tepki çekecek bir adıma imza attı

Çinli sosyal medya uygulaması TikTok tepki çekecek bir adıma imza attı.

Gizlilik politikalarını güncelleyen şirket, kullanıcıların biyometrik verilerini toplamaya başladı. Buna göre söz konusu veriler uygulama tarafından depolanarak kullanıcıları tanımak için kullanabilecek.

Depolanan veriler arasında kullanıcıların yüz ve ses izleri de olacak.

Güvenlik nedeniyle eleştiriliyor

TikTok'un bir milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Sosyal medya uygulaması, genellikle güvenlik gerekçeleri ve kullanıcıların bilgilerini Çin hükümetine vermekle eleştiriliyor.

Facebook'a çifte soruştuma

TikTok yeni kararlar alırken bir diğer sosyal medya platformu Facebook'a ise çifte soruştuma açıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, Facebook'a karşı rekabet soruşturması başlattı.

Avrupa Komisyonu, 3 milyar kullanıcısı bulunan Facebook'un reklam servisinin rekabet ihlali yapıp yapmadığını soruşturacak.

Milyarlarca dolar ceza ödeyebilir

Sosyal medya devinin elindeki kullanıcı verileri sayesinde reklam piyasasında kendisine avantaj sağladığı ve haksız rekabete yol açtığı iddia ediliyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager
Facebook'un elindeki yüklü miktardaki verilerle bazı tüketici gruplarını hedef alabildiğini söyledi.

AB'den Facebook'a "rekabet" soruşturması

Soruşturmalar sonucunda sosyal medya devinin milyarlarca dolarlık ceza alabileceği ifade ediliyor.

Birlik daha önce, Google, Apple ve Amazon'a rekabet soruşturması açmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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