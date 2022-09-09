TikTok'tan şiddet ve terörizme karşı önemli adım

TikTok, şiddet ve terörizm odaklı söylem ve eylem içeren içeriklerle mücadelesini güçlendirmek için “Tech Against Terrorism” (Terörizme Karşı Teknoloji) inisiyatifine üye olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler'in Terörle Mücadele Birimi Direktörlüğü çatısı altında kurulan inisiyatifin amacı, küresel teknoloji endüstrisiyle iş birliği yaparak internetin terör amaçlı kullanımıyla mücadele etmek.

Topluluğun içinde veya dışında şiddet içeren tutumlara karşı olduğunu sık sık vurgulayan TikTok, bu tür içerik ve davranışların yaratıcılığa ilham verme misyonlarına aykırı olduğunu belirtti. TikTok, kullanıcı güvenliği ve insan haklarına bağlılığını vurgulayarak, platformun bünyesinde şiddet içeren aşırıcılığı kabul edilemez bir noktada konumlandırıyor.



TikTok Trustmark Aldı

İnisiyatifin 4 aşamalı programının 3 aşamasını tamamlayan TikTok, programın trustmark (güvenilir marka) ünvanını alan platformlardan biri oldu. Alınan bu ünvan TikTok'un mücadelede yeni teknikler üretme ve insan haklarında şeffaflığının bir göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Tech Against Terrosim bünyesinde olmaktan gurur duyduklarını belirten TikTok yetkilileri, sektördeki diğer isimlerle bir araya gelerek TikTok topluluğunun korunması için alanında uzman kişilerle etkileşimde kalmanın önemini vurguladı. Platform yetkilileri ayrıca amaçlarını daha ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerinin de altını çizdi. .