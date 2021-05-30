DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu
Türkiye'yi el sanatında öne çıkaran ürünler
Küresel liderler 'HeForShe' hareketinin 5 yılını değerlendirdi
MÜSİAD, 95 ülkedeki ekibini yatırımcı avına çıkaracak
Turkcell’in fiber internetiyle tanışan yeni il Kahramanmaraş oldu
VakıfBank’ın yeni marka yüzü oyuncu Tolga Sarıtaş oldu
Filistin lideri Abbas, Mısır İstihbarat Başkanı'yla görüştü
İGA, İstanbul Havalimanı yolunu rengarenk boyadı
Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Pegasus’un Kiev’den gelen ilk uçuşunu karşıladı
“OPET’se Fark Eder” reklam kampanyasına Effie’den bronz ödül
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’na 'Onur Ödülü”
Atak helikopterleri dostu-düşmanı ASELSAN'la tanıyacak
Türkiye'de koronavirüs vakaları 7 binin altında geriledi
Ticaretin bel kemiği 'esnaflar'
İran'da Merkez Bankası Başkanı Himmeti görevinden alındı

TikTok'taki tehlike! Onlarca çocuk hastanelik oldu

TikTok uygulamasında gençlerin piercing gibi göstermek için dillerine yerleştirdikleri süper manyetik topları yutmaları nedeniyle en az 65 çocuk acil ameliyata alındı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 19:35:45
TikTok'taki tehlike! Onlarca çocuk hastanelik oldu

Bir milyardan fazla aktif kullanıcıya sahip olan TikTok uygulamasında, gençler arasında popülerleşen ve dillerine yerleştirdikleri süper manyetik topları piercing gibi gösterdikleri trend, İngiltere'de NHS'nin dikkatini çekti.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından yapılan acil uyarıda, süper manyetik topların kazara yutulması durumunda bağırsak veya kan damarlarını delebileceği belirtildi.

Uyarıda, "Birden fazla 'süper güçlü' mıknatıs, yutulursa veya mıknatıslar metal bir nesneyle yutulursa, bağırsakların farklı kısımlarından güçlü bir şekilde birbirlerine çekilebilirler. Bağırsak dokusunun bu sıkışması saatler içinde nekroza (doku ölümü), bağırsak veya kan damarlarının delinmesine neden olabilir. Bu nedenle acil değerlendirme ve tedavi hayati önem taşır" denildi.

1_15

"SON ZAMANLARDA TİKTOK'TA GENÇLER KULLANIYOR"

Öte yandan NHS'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu manyetik topların yasaklanması çağrısında bulunuldu.

Yapılan yazılı açıklamada, en az 65 çocuğun manyetik toplar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu minik manyetik toplar yaygın olarak oyuncak olarak satılıyor ve son zamanlarda TikTok'ta gençler tarafından sahte dil piercingi olarak kullanılıyor. NHS, mıknatısları yuttuktan sonra son üç yıl içinde en az 65 çocuğun acil ameliyat için hastaneye kaldırılmasının ardından hasta güvenlik uyarısı yayınladı" denildi.

Kaynak: GZT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş