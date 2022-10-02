TikTok’ta e-ticaret dönemi başlıyor!

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip TikTok’ta e-ticaret yapılabilecek. İlk olarak TikTok’ta alışveril İngiltere’de test edildi. İşte TikTok live shopping hakkında detaylar…

Popüler kısa video platformu TikTok, son zamanlarda e-ticaret dünyasına çok fazla ilgi duymaya başladı. İlk olarak İngiltere'de test edilen live shopping (canlı alışveriş) deneyiminin başarısız olmasının ardından, gözler ABD ve Kanada pazarına çevrildi. TikTok, Kuzey Amerika'daki live shopping özelliğini dış kaynaklar üzerinden yapacak.

TikTok Shop: TikTok'un canlı alışveriş özelliği genişliyor

TikTok Shop isimli özellik bir süre önce İngiltere'de başlatıldı. Ürünlerini platform üzerinden satmak isteyen fenomenlere ve markalara fırsat tanıyan bu hizmet, artık daha fazla bölgeye genişliyor. TalkShopLive isimli bir firma ile ortaklık kurmayı hedefleyen TikTok, live shopping'i ABD ve Kanada'da test edecek.

TikTok Shop, kullanıcıların canlı yayınlar sırasında uygulamadaki bağlantılar üzerinden ürün satın almalarına izin veriyor. Tayland, Malezya, Vietnam, Singapur, Filipinler ve Endonezya'dan sonra ilk defa İngiltere'de erişime açılmıştı.

TikTok tarzı video formatına geçiş yapan son platform Twitter oldu. Twitter, kaydırılabilir video formatını test ediyor.

TikTok ve TalkShopLive arasındaki anlaşma henüz onaylanmadı, ancak iki şirketin oldukça uyumlu olduğunu söylemek mümkün. Los Angeles merkezli TalkShopLive, çeşitli markalara canlı yayın üzerinden alışveriş yapma deneyimi sunuyor.

Financial Times'a konuşan bir kaynak, “TikTok, ABD ve Kanada için anahtar teslim bir çözüm üzerinde çalışıyor. Özellikle canlı alışveriş sürecini yönetmeye yardımcı olabilecek bir şirket arıyor” dedi. Ayrıca önümüzdeki yaz sezonundan önce büyük marka ortaklıklarıyla duyurulabileceğini de iddia etti.

TikTok'un Çin'deki versiyonu olan Douyin, canlı alışveriş konusunda oldukça başarılı gidiyor. Sadece 12 ayda yaklaşık 9 milyon canlı yayın yapıldı ve 10 milyardan fazla ürün satışı gerçekleşti. Ancak İngiltere'deki TikTok Shop için aynısını söylemek mümkün değil.

Kaynak: ShiftDelete.net