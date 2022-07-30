TikTok nedir? TikTok nasıl kayıt olunur?

TikTok nedir? TikTok nasıl para kazanılır? TikTok nasıl kayıt yapılır? Dünya üzerinde popüler bir platform olan TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkânı sağlayan bir sosyal medya uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Eylül 2016'da ByteDance tarafından piyasaya sürülen bu platform hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

TikTok Nedir?

TikTok ne? Son zamanlarda büyük bir ilgi çeken TikTok, kullanıcıların genellikle arka planda müzik veya dublaj olan 15 saniyelik videolar oluşturarak dans, klip ya da eğlence içerikleri çekmesini ve yüklemesini sağlayan platformlardan birisidir.

TikTok Nasıl Kayıt Olunur?

Popüler bir platform olanTikTok kaydol nasıl yapılır?

TikTok kayıt işlemişu şekilde sıralanmakta:

Öncelikle bir hesap oluşturma

Google Play veya Uygulama Mağazasından TikTok'u ücretsiz bir şekilde indirin.

Daha sonra uygulamayı açın.

Ardından sağ alttaki Profil seçeneğine dokunun.

Kaydolmak için bir yöntem seçin.Bu şekilde kaydınızı tamamlamış olursunuz.

TikTok 'ta Nasıl Para Kazanılır?

TikTok uygulamasından nasıl para kazanılmakta? Popüler bir platform olan TikTok ile milyonlarca kullanıcı eğlencenin yanı sıra bu platformu kazanç elde etmek için kullanımada sundu. Youtube ve Instagram gibi reklam gelirlerini fenomenleriyle paylaşmayan Tiktok'ta para kazanmanın en etkili yolları arasında sponsorluk anlaşmaları ve şarkı tanıtımıda kazanç sağlayan önemli detaylardan.Tek bir videodan alınan ücret ise 5 bin ile 8 bin dolar arasında değişim göstermekte. Bu uygulama ile hem eğlenceli vakit geçirin hem de eğlencenizi kazanca dönüştürün. Ücretsiz bir platform olan TikTok ile doğru kazançlar elde edilebilinmekte. 1000 takipçiye ulaşan kullanıcılar TikTok üzerinden para kazanmaya başlamaktadır.