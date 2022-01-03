TikTok hesabı nasıl silinir?

TikTok uygulamasının kullanıcı sayısı gün geçtikçe artmaya devam etmekteyken bazı kullanıcılar hesaplarını dondurmak veya silmenin yollarını araştırmakta. Peki, TikTok uygulamasından hesap silme işlemi nasıl yapılır?

TikTok kullanıcılarına 1 dakikalık videolarını müzikle veya herhangi bir içerikle birleştirip düzenlemesini ve yayınlamasını sağlayan bir sosyal medya paylaşım uygulamasıdır. TikTok'un bu özelliği onu diğer sosyal medya uygulamalarından farklı kılan bir özelliktir. Bu sebeple de kısa zamanda kullanıcı sayısı artmıştır. Özel sebeplerle hesaplarını artık kullanmak istemeyen kullanıcılar, arama motorlarında hesaplarını nasıl donduracaklarını ve sileceklerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

TikTok hesabı nasıl dondurulur veya silinir?

Öncelikle TikTok profilinize giriş yapın. Açılan profil sayfasında profil resminize tıklayın. Ekranda yeni bir sayfa açılacaktır. Açılan yeni sayfanın sağ üst köşesindeki mevcut üç nokta simgesine tıklayın. Orada "Hesabımı Yönet" metnini içeren bir sayfa göreceksiniz. Hesabımı yönet'i tıklayın. Gönderiye tıkladıktan sonra sizi yeni bir sayfaya yönlendirecektir. Hesabınızı silmek için bu sayfanın altındaki “Hesabımı Sil” seçeneğini seçin.Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde, TikTok uygulama hesabınız 30 gün boyunca dondurulacaktır.

Unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken önemli nokta, hesabınıza 30 gün içinde erişmezseniz ve 30 gün geçtiğinde TikTok hesabınızın kalıcı olarak silineceğidir. Bu nedenle, TikTok profilini dondurmak istiyorsanız, silindikten 30 gün sonra hesabınıza tekrar giriş yapmanız gerekir.

TikTok hesabı nasıl açılır?

1-Appstore veya Google Play mağazasından TikTok uygulamasını indirmelisiniz.

2- Uygulamayı indirdikten sonra açılan ekranda gerekli üyelik formu bilgilerini doldurmanız gerekir.

3- Siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılar için TikTok ayrıca bir üye girişi ve diğer sosyal medya adresleri ile birlikte giriş sağlar. Ancak gerekirse, başka bir hesap açmak için e-posta adresinizi kullanabilirsiniz.

4- Gerekli bilgileri yazdıktan sonra, SMS veya e-posta adresiyle doğrulamayı seçebilirsiniz. Gelecek doğrulama adresi ile hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.

5- Hesabınızı aktif hale getirdikten sonra hemen giriş yapabilirsiniz. Ayrıca, şifreyi "Beni Hatırla" olarak kaydederseniz, şifreyi sürekli olarak tekrar girmenize gerek kalmadan uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.