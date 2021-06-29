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Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?
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Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?

Tesla ile mobil oyun devi PUBG Mobile arasında yeni bir anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre PUBG Mobile'ın yeni sürümünde Tesla araçları yer alacak. Tesla araçlar hangi sürümle PUBG Mobile'da olacak? PUBG Mobile'da hangi Tesla araçlar yer alacak? İşte detaylar...

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Google News - Timeturk
29.06.2021 15:58:50
Tesla arabaları PUBG Mobile'a geliyor! I Tesla araçlar oyunda nasıl gözükecek?

Teknoloji devi Tesla ile mobil oyun geliştiricisi Tencent Games arasında yeni ve yenilikçi bir anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre Tesla model araçlar, PUBG Mobile'da oyuncular ile buluşacak. PUBG Mobile'ın Temmuz ayında getireceği 1.5 sürümü ile oyunda Tesla araçlara yer vermesi bekleniyor. Anlaşma ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.

Futuristik tasarımları ve yeni elektrik teknolojisini araçlarında barındıran Tesla, müşteri havuzuna oyuncuları da eklemek istiyor. Dünyaca ünlü ve milyonlarca aktif oyuncusu bulunan PUBG Mobile, ünlü markalar ile anlaşmalar yaparak bilinirliğini ve oyun içi detaylarını arttırmak istiyor. Yapılan anlaşma ile birlikte oyunda mevcut araçların yanında elektrikli Tesla araçlarında yer almasıyla, oyunculara farklı modların ve ambiyansın sunulması amaçlanıyor. Ayrıca yeni geliştirmenin "Nasıl olacak?" sorusuna cevap niteliğinde bir video da paylaşıldı.

İşte Tesla araçların olduğu PUBG Mobile tanıtım videosu;

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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