Telegram bilgisayarda nasıl açılır? Telegram masaüstü uygulaması var mı? Telegram QR kod okutma ile bilgisayara bağlanma

Telegram bilgisayarda nasıl açılır? Bilgisayar üzerinden çalışanlar Telegram uygulamasını da bilgisayar üzerinden kullanmak istiyor. Kullanım kolaylığı sağlayan bilgisayar bağlatısı, indirmeden de indirerek de kullanılabiliyor. Peki Telegram masaüstü uygulaması var mı? Telegram QR kod okutma ile bilgisayara bağlanma ve merak edilen detaylar!