Telegram bilgisayarda nasıl açılır? Telegram masaüstü uygulaması var mı? Telegram QR kod okutma ile bilgisayara bağlanma
Telegram bilgisayarda nasıl açılır? Bilgisayar üzerinden çalışanlar Telegram uygulamasını da bilgisayar üzerinden kullanmak istiyor. Kullanım kolaylığı sağlayan bilgisayar bağlatısı, indirmeden de indirerek de kullanılabiliyor. Peki Telegram masaüstü uygulaması var mı? Telegram QR kod okutma ile bilgisayara bağlanma ve merak edilen detaylar!
2022-08-25 19:59:40
Bilgisayar üzerinden çalışanlar Telegram uygulamasını da bilgisayar üzerinden kullanmak istiyor. Kullanım kolaylığı sağlayan bilgisayar bağlatısı, indirmeden de indirerek de kullanılabiliyor. Peki Telegram masaüstü uygulaması var mı? Telegram QR kod okutma ile bilgisayara bağlanma ve merak edilen detaylar!
Telegram bilgisayarda nasıl açılır?
Telegram'ı bilgisayar üzerinden kullanmak için;
- Google'a 'Telegram' yazarak aratın. Çıkan "Telegram Web" linkine tıklayarak siteye giriş yapın.
- Ekrana çıkan QR kodu okutmak için telefonunuzdaki Telegram uygulamasını açın. Sol üst köşedeki üç çizgiye tıklayarak "Setting-Ayarlar" kısmına gelin. Daha sonra "Devices-cihazlar" bölümüne girerek QR kodu okutun.
Telegram masaüstü uygulaması var mı?
Telegram, Windows işletim sistemine sahip telefonlardaki güncellemenin ardından kişisel masaüstü bilgisayarlarda da web üzerinden kullanılabilir hale getirildi. Uygulamayı Windows Store'dan indirmek de mümkün oldu. Dolayısıyla internet üzerinden her gün giriş yapmaktansa uygulamayı indirerek de kullanabilirsiniz.
Detaylı bilgi almak için https://web.telegram.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
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