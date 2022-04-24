Bazen telefon bataryamız boşalabiliyor ve şarja taktığımızda yavaş çalışıyor gibi görünüyor. Ancak günlük bir jest benimseyerek bu süreyi hızlandırmak mümkün. Etkili bir ipucu ile bir saatten daha kısa sürede %100'e nasıl ulaşacağınızı öğrenin. Kesin olan bir şey var: Aceleniz olduğunda bu düğmeye daha sık basacaksınız!

Akıllı telefon, günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan bir nesnedir. Arama yapmak ve mesaj göndermek için kullanılıyorsa, internete bakmamıza, aynı zamanda fotoğraf ve video çekmemize izin vererek tüm dünyayla bağlantıda kalmamızı sağlıyor. Ayrıca bu cihaz sayesinde hareket edebiliyor, faturalarımızı ödeyebiliyor ve hatta günlük adım sayımızı bile sayabiliyoruz!

Cep telefonumuzun tüm kullanımları göz önüne alındığında, hızlı bir şekilde boşalması çok muhtemeldir. Bu nedenle, düzgün işleyişini sürdürmek için günde en az bir kez beslenmesi gerekir.

Ancak, pil boşken şarj etmek bazen sıkıcı olabilir. Ve iyi bir nedenle, %100'e kadar açılması bazen birkaç saat sürebilir.

Neyse ki, akıllı telefonunuzun şarjını önemli ölçüde hızlandırabilecek küçük bir numara var. Bunu yapmak için mobil cihazınızda bir işlevi etkinleştirmelisiniz.

Telefonunuzu nasıl daha hızlı şarj edebilirsiniz?

Dokunmatik ekranda Ayarlar'a gidin ve ardından "Uçak Modu"nu etkinleştirin.

Üzerine tıklamak için parmağınızı ana menüde de aşağı kaydırabilirsiniz. Cihazınızı şarj etmeden önce basmanız gereken bu simgeyi görebileceksiniz.

Bu hareketi gerçekleştirerek Wi-Fi, Bluetooth, el feneri ve diğer birçok işlevi etkinleştirebileceğiniz daireler göreceksiniz.

Ayrıca uçak resmi olan bir simge göreceksiniz. Sadece üzerine dokunun ve akıllı telefondaki tüm uygulamalar geçici olarak devre dışı bırakılır.

Sonuç: Pil daha yavaş boşalır ve şarj işlemi hızlanır.

Telefonu Uçak modunda şarj etmek iyi mi?

Cihazı Uçak modunda şarj etmenin olumsuz bir sonucu yoktur, aksine birçok avantajı vardır. Sonuçta, kim uyandığında tam şarjlı bir telefon istemez ki?

Telefon kapalıyken bildirimler aktif olmaz ve radyasyon olmaz, uzun vadede sağlığımız için faydalı bir olgudur.

Pil gücünden tasarruf etmek için telefonunu kapatmayı sevmeyenler memnun olacaktır. Aynı sonucu sadece Uçak modunu etkinleştirerek de elde edebilirsiniz.

İyi haber şu ki, çalar saatiniz açtıktan sonra çalışabilir. Bazı kullanıcılara göre Uçak modunu kapatmak ağ bağlantınızı yavaşlatabilir. Bu, tekrar açıldığında bazen daha yavaş bir Wi-Fi veya mobil veri bağlantısına neden olur.

Bu durumda Uçak Modu'nu tekrar açın, birkaç saniye bekleyin ve kapatın. Bundan sonra, telefon yeniden bir sinyal ve ağ arayacaktır; bu, telefonu yeniden başlatmakla aynı etkiye sahiptir ancak önemli ölçüde daha az zaman alır.

Telefonu kapatmak şarjı hızlandırır mı?

Evet, kapatıldığında, sinyal iletim işlevleri devre dışı bırakılır, bu da pil kullanımını azaltır ve şarjı hızlandırır.

Telefon kapatıldığında, telefonun hiçbir işlevi pili kullanmaz . Sonuç, telefon uçak modundayken olduğundan çok daha hızlı şarj olur. .