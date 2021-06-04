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Telefon bağımlıları için 'üçüncü göz'

Güney Koreli tasarımcı Min-wook telefon bağımlıları için 'üçüncü göz' cihaz tasarladı

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04.06.2021 17:16:51
Telefon bağımlıları için 'üçüncü göz'

Güney Koreli endüstriyel tasarımcı Paeng Min-wook, yolda yürürken gözünü ekrandan alamayan telefon bağımlıları için 'üçüncü göz' tasarladı.

Paeng Min-wook, günümüzde gittikçe artan telefon bağımlılığına dikkat çekmek için 'üçüncü göz' tasarladı.

telefon bagımlılığı

Min-wook, sokakta yürürken gözlerini telefon ekranından ayırmayanların önlerini görmesini sağlayan 'üçüncü göz' tasarımına, dünyada mevcut kalan tek insan türü olan Homo sapiens'e atıfla 'Tele saphiens' ismini verdiğini söyledi.

Sputnik Türkçe'nin Reuters'tan aktardığı haberde, Min-wook, "Bugünlerde çok fazla genç telefonuna bakarak yürüdüğü için kaza geçiriyor. Bu tasarım, onların yararına olacak" ifadelerini kullandı.

telefon bağımlığı cihaz

Min-wook'un tasarladığı üçüncü göz, cep telefonuna bağlanıyor ve üzerindeki sensörler sayesinde yürüyen kişi bir objeyle karşılaştığında ses çıkarıyor.

telefon bağımlılıgı

​Tasarımı için akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi de planladığını belirten Min-wook, ürünü ticari amaçla kullanmayı düşünmediğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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