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Teknosa’dan Ramazan Bayramı kampanyası

Teknosa, Ramazan Bayramı için 'Paylaşılacak mutlu anlar varsa, Teknoloji yanındaysa' sloganıyla değişen ihtiyaçlara paralel 17 Mayıs’a kadar sürecek indirim fırsatları başlattı.

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Google News - Timeturk
11.05.2021 13:42:55
Teknosa’dan Ramazan Bayramı kampanyası

 Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, evlerde kutlamaya hazırlandığımız Ramazan Bayramı için yeni ihtiyaçları da göz önüne alarak, farklı ürün gruplarında özel kampanyalar başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sanal bayram kutlamalarında kullanılabilecek kulaklıklardan notebooklara, aydınlatma ürünlerinden gaming aksesuarlara kadar pek çok ürün avantajlı fiyatlarla teknolojiseverlerin ilgisine sunuldu.

Teknosa, tam kapanma nedeniyle evlerde kutlanılacak olan Ramazan Bayramı için 'Paylaşılacak mutlu anlar varsa, Teknoloji yanındaysa' sloganıyla değişen ihtiyaçlara paralel 17 Mayıs'a kadar sürecek indirim fırsatlarına başladı.

Evden çalışma ve evden eğitim sürecinin devam etmesiyle birlikte yıldızı parlayan teknoloji ürünlerinden notebook ve tabletlerde yüzde 20'ye varan indirim gerçekleştiren Teknosa, akıllı telefon ve giyilebilir ürünlerde özel avantajların yanı sıra sanal bayram kutlamalarında ihtiyaç duyulabilecek kulaklık modellerini de yüzde 25'e varan indirim fırsatıyla satışa sunuyor.

Teknosa, evde ailece geçirilen zamanın artması ve evde yemek yapma trendinin yükselmesiyle birlikte öne çıkan elektrikli ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde yüzde 50'ye, eğlencenin eve kaymasıyla daha fazla talep gören gaming aksesuarlarda ise yüzde 40'a varan indirim imkanı sağlıyor.

Seçili aydınlatma ürünlerinde yüzde 20 net indirimin yanı sıra yaza hazırlık için farklı ürünlerde sürpriz kampanyalar var.

Teknosa, futbolseverlerin haziran ayında başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası deneyimini iyi şekilde yaşamaları için ise mayıs ayı boyunca TV'lerde yüzde 15'e varan indirimler gerçekleştirecek.

Mayıs ayı sonuna doğru televizyonlarda Mini LED, Neo QLED gibi yeni nesil modelleri ürün gamına ekleyecek olan Teknosa, televizyonların yanında soundbar ve ses sistemlerinde de hem hediye hem indirim kampanyaları düzenliyor.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelindeki tüm mağazalarının faaliyetlerine geçici süreyle ara veren Teknosa'nın ürün ve hizmetlerine teknosa.com'dan, Teknosa mobil uygulamasından ulaşmak mümkün.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan