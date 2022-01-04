Teknolojiye uyum sağlayamayan BlackBerry, cihazlarına desteği kesiyor

2000’li yılların en popüler akıllı telefon markası olan BlackBerry, kendi işletim sistemini kullanan cihazlara destek vermeyi sonlandırdığını açıkladı.

2000'li yılların başında piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleriyle dünyayı kasıp kavuran Kanadalı şirket BlackBerry, kendi işletim sistemine verdiği desteği bugün itibarıyla sona erdirdiğini açıkladı.

Bugün itibarıyla BlackBerry 7.1 ve önceki sürümleri, BlackBerry 10 yazılımı ve BlackBerry OS 2.1 ve önceki sürümleri ile çalışan tüm cihazlara desteğin sona ereceğini belirten BlackBerry, bu işletim sistemini kullanan telefonlardan arama, mesajlaşma, veri kullanımı ve acil aramalar yapılamayacağını duyurdu.

BlackBerry duyurusunda WiFi ve mobil verilerin de güvenilmez hale gelebileceğini ve BlackBerry Link, BlackBerry Desktop Manager, BlackBerry World, BlackBerry Protect, BlackBerry Messenger ve BlackBerry Blend gibi uygulamaların da 'sınırlı işlevselliğe sahip olacağını' söyledi.

İlk olarak 2000 yılında piyasaya çıkan Blackberry, akıllı telefon kullanıcılarının kolayca e-posta göndermesine olanak sağladığı için kısa süre içerisinde profesyoneller arasında popüler oldu.

Daha sonra genel kullanıcı arasında kullanıcı sayısı her geçen gün artan BlackBerry, 2001'den 2007'ye kadar dünya çapında en çok kullanılan akıllı telefon oldu.

2007 ila 2016 yılları arasında en iyi akıllılar listesinde ilk sıralarda yer alan Kanadalı şirket, daha sonra iPhone'un kullanıcı sayısındaki artış ile birlikte her geçen gün popülaritesini kaybetmişti.

2018'de akıllı telefonu üretmeyi bırakacağını duyuran BlackBerry'nin gelişen teknolojiye uyum sağlamadaki başarısızlığı, tüketici içgörüsü eksikliği ve kötü tasarımı nedeniyle her geçen gün marka değerinin düştüğü belirtiliyor.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.