Teknoloji dünyanın 'havasını' değiştirdi

İnsansız hava araçlarının kullanımı teknolojinin kullanımıyla birlikte artıyor. Hava teknolojisinde droneler ise hayatımıza dokunmaya devam edecek gibi görünüyor

1849'da Avusturya, ilk insansız balonu Venedik'in bombalanması için kullanmış, balonlardan bazıları geri döndüğü için bu girişim pek de başarılı olamamıştır. Kullanılan bu hava aracı gerçek bir insansız hava aracı örneği olmamasına rağmen günümüz İHA'larının gelişimine fikir bazında tesir etmiştir.

1915'te İngiltere, 1.Dünya Savaşı'nda Alman siperlerinin 1500 kare fotoğrafını insansız hava aracıyla çekerken 1916'da ABD yine aynı savaşta telsizle kontrol edilebilen insansız uçaklarla denemeler yapmaya başlamıştır.

İHA'lardan Dronelere

Tarihi çok eskiye gitmese de insansız hava araçları askeri ve sivil amaçlı kullanımıyla bugün de adından söz ettiriyor.

Teknoloji hayatımızın her alanına hergün yeni bir uygulama ya da cihazla girmeye devam ediyor.

Bu eksende dikkati çeken droneler ise bu sürecin en önemli unsuru olmaya aday...

İşte dronelerin günümüzdeki teknolojik kullanımı ve ileriye dönüm projeksiyonlarından bazıları:

Muhabirler için önemli imkan

Drone taşıdığı kamera sayesinde gazetecilik adına önemli imkan e kazanımlar sunmakta. Muhabirlerin normalde ulaşamayacakları yerlerden görüntü almaları ve toplumsal olayları, büyük spor müsabakalarını görüntülemeleri mümkün oluyor. Kuşbakışı bir görüntü yakalayarak yazılı ve görsel bir açı sunmak bu sayede daha kolay olmakta.

Arama kurtarmada devrede

Arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren uzmanlar da dronelerden yardım alıyor. Havadan arama seçenekleri içinde en ucuz alternatif olan drone geleceğin kahramanları dense yerinde. Keza ülkemizde son birkaç yılda bu sayede bilhassa dağlık ve ormanlık alanda yapılan arama kurtarma çalışmalarında bu teknolojiden önemli oranda istifade edilmiş, başarılı sonuçlara ulaşılmıştır.

Sergilere "hava" hatıyor

Dronelerin havadan görüntüleme özelliği sanata da yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Doğa ve manzara fotoğrafları için drone kullanmak etkili bir çözüm oluyor. Dikkat etmişseniz başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde düzenlenmekte olan fotoğraf sergilerinde drone destekli fotoğrafların önemli bir ağırlığı mevcut.

Belgesele yakın markaj

Belgeseller öncelikli olarak vahşi yaşam hakkında bilgi edinmek için de drone teknolojisine başvurulmakta. Yanına yaklaşmanın mümkün olmadığı yabani hayvanlar, havadan gözlenerek görüntüleri kaydedilebiliyor ve en iyi görüntü ile bu hayvanların en sıcak ve en gizemli karelerine de şahitlik edibeliliyor

Kargonuz havadan gelebilir

Drone'lar sadece görüntü kaydetmek için değil ürün dağıtımı yapmak için de kullanılmakta. Bazı ülkelerde, drone ile pizza dağıtımı, market servisi gibi hizmetlerin başladığı biliniyor.Türkiye'de de yakın zamanda drone hizmetinin yaygınlaşması bekleniyor.Bilhassa acil ulaşım ve ilk yardım amaçlı kargoculuk bu noktada yeni çalışmalara imza atmak için kolları sıvamış durumda.

Wifi istasyonu kurar gibi

İnternet veya enerji kesintisi gibi durumlarda belli bölgelere internet erişimi sağlamak için de droneler üzerine yerleştirilen modemlerden yardım alınmakta. Bir nevi Wi-Fi istasyonlarına dönüştürülen droneler açık denizlerde ve baz istasyonunun erişim sıkıntısı yaşatabileceği alanlarda kullanıcılarının elini güçlendiriyor

Tarıma bekçilik ediyor

Tarım sektöründe de bu teknoloji geniş bir kullanım alanı buldu kendine. Artık droneler çiftçilerin tarlalarındaki ekinlerin durumunu kolaylıkla gözlemleyebiliyor. Hatta ileri noktada bağ ve bahçelerde bekçilik görevinde bulunan dronelere bile rastlayabilirsiniz

Haritacılıkta yeni boyut

Bugün haritacılık anlayışı da drone teknolojisiyle beraber gelişim göstermiştir. Bu alanda eski yöntemlerin yerini drone ile oluşturulan haritalar almakta. Makro bir bakış açısı kazandıran görüntüler değerlendirme ve çizim noktasında ipuçları vererek haritacılığa da destek veren işlere imza atıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.