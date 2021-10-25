Teknoloji devinden çok tartışılacak uygulama

Teknoloji devi Apple, aşı olmayan çalışanları için haftada iki kez, aşı olan çalışanları içinse haftada bir kez hızlı test zorunluluğu getirdi.

Pandeminin etkisi her ne kadar azalıyor gibi görünse de Apple ve onun gibi birçok dev marka, hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını korumak adına COVID-19'a karşı önlemler almaya devam ediyor.

Bu önlemlerden en yenisi, perakende mağaza çalışanları için yeni kurallar koyan Apple'dan geldi. Şirket, aşı olmayan çalışanları için haftada iki kez, aşı olan çalışanları içinse haftada bir kez hızlı test zorunluluğu getirdi.

Çalışanlar, düzenli olarak yaptırmaları gereken aşıları Apple'dan temin edecek

Teknoloji devi, kısa bir süre önce Delta varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte ofise dönme tarihini Ocak 2022'ye erteleme kararı aldığını açıklamıştı. Bu karara perakende mağaza çalışanları dahil olmasa da şirket, çalışanlarını korumak adına kapsamlı önlemler almaya devam etti.

Bu önlemlerin arasına az önce bahsettiğimiz test zorunluluğu getirildi. Aşılı çalışanlar 15 dakikada sonuç veren hızlı testten haftada bir kez yaptırmak zorundayken aşısız olanlar ise haftada iki kez test yaptırmak zorunda. Çalışanlar, düzenli olarak yaptırmaları gereken bu testleri Apple'dan ücretsiz bir şekilde temin edebilecekler.

Kaynak: webtekno.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.