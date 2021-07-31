Tamer Sürücü: Türkiye Mobil Oyun ve Uygulama Yazılımında Daha Başarılı Olabilir

Taner Sürücü gelişen oyun teknoloji ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sürücü, oyunlarda daha iyi seviyelere gelebileceğimizi vurguladı.

Gelişen teknoloji ile beraber mobil oyunlar ve uygulama yazılımları alanındaki yenilikler de çoğalmaya başladı. Gerek Android cihazlar gerekse de Apple marka cihazlar için geliştirilen uygulamalar, pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu uygulamaların birçoğunun geliştiricileri yurtdışında, Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa ülkelerinde faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla ülkemizde bize sunulan mobil oyunların ve uygulamalarının kaynağı dışarıdan gelmektedir. Ancak elbette çeşitli inovasyonlar ve yatırımlar ile bu durumu lehimize çevirmek mümkündür. Bu durumun olanaklı olduğuna inanan birçok yazılımcı ve girişimci bulunmaktadır. Onlardan biri olan Tamer Sürücü, Türkiye'nin mobil oyunlar ve aynı zamanda uygulama yazılımında gelişme potansiyelinin olduğunu ifade etmektedir. Bunun gerçekleşmesi için bu alana daha fazla bütçe ayırmak, çalışanları desteklemek ve projeleri tanıtmak gerekmektedir.

Günümüzde mobil bir oyun yapıldığı zaman, iyi reklamı yapıldığı takdirde milyonlar tarafından indirilebilmektedir. Google Play Store ya da App Store üzerinden, milyonlarca kullanıcı yeni geliştirilen oyunları ve aplikasyonları düzenli bir şekilde tercih etmektedir. Genellikle kaynağının Türkiye dışındaki ülkeler olduğunu söylediğimiz bu tarz oyunlar ve uygulamaların, ülkemizden de çıkmasını sağlamak adına yapılabilecek bazı şeyler söz konusudur.

İşte buna inanan genç yazılımcı Tamer Sürücü, alanında çeşitli uygulama geliştirmeleri yapmaktadır. 15.05.1988 tarihinde Elazığ ilçesinde dünyaya gelen Sürücü'nün, çeşitli platformlar üzerinden oldukça yüksek sayıda indirilme almış olan mobil oyunları bulunmaktadır. Bir mobil oyunun geliştirmenin zorluğunun yanı sıra insanların bu oyunu beğenmesi konusundaki güçlükler de göz önünde bulundurulduğunda, Sürücü'nün genç yaşında büyük bir iş başardığını söylemek mümkündür. Mobil oyunları tercih eden pek çok akıllı cihaz kullanıcısı bulunmaktadır. Oynanan mobil oyunların içeriği kişinin ilgi alanına göre değişmekle birlikte, ülkelerin güncel durumlarına göre de değişmektedir. Ayrıca haftalık olarak güncellenen mobil oyun ve uygulama mağazaları, birçok yeni aplikasyonu kullanıcılara sunmaktadır. Bu uygulamalar arasında, ilerleyen zamanlarda Türkiye'deki yazılımcılar tarafından geliştirilen daha çok oyun olmasını isteyen Sürücü, bu yönde çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisinden daha genç yazılımcılarla fikir alışverişlerinde de bulunan Tamer Sürücü, halihazırda bazı projeler üzerinde çalışmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.