DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'den Tayvan'a: Çin saldırırsa destek veririz
Yeni Bağcılar Belediye Başkanı belli oldu
Bütçe martta 68.9 milyar TL açık verdi
Camdaki Kız 39. bölüm izle | Youtube Camdaki Kız yeni bölüm (39.bölüm) tek parça izle
Motorine zam mı geliyor?
Bağcılar Belediyesi Başkanı kim oldu? Bağcılar'ın yeni belediye başkanı Abdullah Özdemir hangi partiden?
Abdullah Özdemir kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir nereli? Abdullah Özdemir'in memleketi neresi?
Analistler uyardı! Libya tekrar iç savaşa sürüklenebilir
Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak? Liverpool-Villarreal, Manchester City-Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Ukrayna: Rus ordusu yaklaşık 20 bin askerini kaybetti
Suudi Prens bin Talal'dan Elon Musk'un teklifine ret
Diego Rossi bonservis bedeli ne kadar? Diego Rossi ne kadara alındı? Diego Rossi kaç sene Fenerbahçe'de?
İETT Öğrenci zam iptali veto edilirse ne olur? İmamoğlu öğrenci zam iptali kararını veto ederse İETT öğrenci 109 TL mi olur?
Cemre'nin son sözü ne oldu? Mahkum avukat Cemre diziden mi ayrıldı?
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Suudi Prens bin Talal'dan Elon Musk'un teklifine ret

Suudi Prens bin Talal'dan Elon Musk'un teklifine ret

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine, sosyal medyanın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal’dan yanıt geldi.

2 Saat Önce
2022-04-15 12:06:43
Suudi Prens bin Talal'dan Elon Musk'un teklifine ret

Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine sosyal medya dev hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal Twitter üzerinden 2015'te Arapça olarak paylaştığı ve “Ben ve Kingdom şirketi, Twitter'daki mülkiyetimizi, yüzde 5.2'ye tamamladık ve mülkiyetimizin piyasa değerini 3.75 milyar riyali aştı” ifadelerinin yazıldığı tweet'in görselini paylaşan bin Talal, Musk'un teklifinin yeterli olmadığına dikkat çekti.

Suudi Prens, Musk tarafından yapılan teklifin platformun gerçek değerine yaklaşmadığına inandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Elon Musk tarafından önerilen teklifin (54,20 $), büyüme beklentileri de göz önüne alındığında Twitter'ın gerçek değerine yaklaştığını düşünmüyorum. Twitter'ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından Kingdom şirketi ve ben bu teklifi reddediyoruz."

Ekran Resmi 2022-04-15 12.06.12

Resmi verilere göre Twitter'ın Musk'tan sonra en büyük hissedarı olan kurumlar arasında yüzde 8'in üzerinde sahiplikle Vanguard ve Morgan Stanley yatırım bankaları geliyor. Bu ikiliyi yüzde 4.5 ile Blackrock ve SSgA fonları takip ediyor.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre 16.5 milyar dolar servete sahip olan Prens Talal'ın Twitter'daki pozisyonu ise tahminen yüzde 4.4 civarında. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş