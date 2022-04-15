Suudi Prens bin Talal'dan Elon Musk'un teklifine ret

Dünyaca ünlü elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine, sosyal medyanın en büyük hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal’dan yanıt geldi.

Elon Musk'un Twitter'ı 41 milyar dolara satın alma teklifine sosyal medya dev hissedarlarından biri olan Suudi Prens Velid bin Talal Twitter üzerinden 2015'te Arapça olarak paylaştığı ve “Ben ve Kingdom şirketi, Twitter'daki mülkiyetimizi, yüzde 5.2'ye tamamladık ve mülkiyetimizin piyasa değerini 3.75 milyar riyali aştı” ifadelerinin yazıldığı tweet'in görselini paylaşan bin Talal, Musk'un teklifinin yeterli olmadığına dikkat çekti.

Suudi Prens, Musk tarafından yapılan teklifin platformun gerçek değerine yaklaşmadığına inandığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Elon Musk tarafından önerilen teklifin (54,20 $), büyüme beklentileri de göz önüne alındığında Twitter'ın gerçek değerine yaklaştığını düşünmüyorum. Twitter'ın en büyük ve uzun vadeli hissedarlarından Kingdom şirketi ve ben bu teklifi reddediyoruz."

Resmi verilere göre Twitter'ın Musk'tan sonra en büyük hissedarı olan kurumlar arasında yüzde 8'in üzerinde sahiplikle Vanguard ve Morgan Stanley yatırım bankaları geliyor. Bu ikiliyi yüzde 4.5 ile Blackrock ve SSgA fonları takip ediyor.

Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre 16.5 milyar dolar servete sahip olan Prens Talal'ın Twitter'daki pozisyonu ise tahminen yüzde 4.4 civarında. .