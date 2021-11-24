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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Süper hızlı, Wi-Fi 6'nın hızını 2.4 kata çıkartacak Wi-Fi 7 geliyor

Süper hızlı, Wi-Fi 6'nın hızını 2.4 kata çıkartacak Wi-Fi 7 geliyor

Yeni nesil süper hızlı kablosuz ağ teknolojisi pek yakında kullanılabilir hale gelecek. Wi-Fi 7 standardının günümüzde kullandığımız Wi-Fi 6'dan 2,4 kat daha hızlı olacağı söyleniyor.

3 Saat Önce
2021-11-24 11:39:33
Süper hızlı, Wi-Fi 6'nın hızını 2.4 kata çıkartacak Wi-Fi 7 geliyor

Birkaç hafta sonra duyurulacak olan yeni yüksek hızlı kablosuz ağ standardı ile kablosuz iletişim hızları bir kere daha artacak gibi görünüyor.

Şu anda en hızlı kablosuz iletişim teknolojisi olan Wi-Fi 6 bile çok fazla kullanım alanına sahip değilken, çip üreticisi MediaTek'in Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında Wi-Fi 7 teknolojisini sergileyeceğine dair dedikodular duyulmaya başladı.

Tayvanlı üretici bu standardı ürünlerinde kullanan ilk firma olacağını ve erken geçişin teknolojinin yaygınlaşmasını kolaylaştıracağını düşündüğünü belirtiyor.

Ancak yeni standart göz kamaştırıcı görünse de, bu standart ile uyumlu telefonların, tüketici ürünlerinin ve yönlendiricilerin piyasaya sürülmesi için belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu alandaki regülasyonları yöneten Wireless Broadband Alliance (WBA) Wi-Fi 7 cihazların 2025'te piyasaya sürüleceğini düşündüğünü belirtmişti.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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