Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek? I Steam 2021 indirime giren oyunlar hangileri?

Dünyanın başlıca dijital oyun sağlayıcısı olan Steam, geleneksel yaz indirimine başladığı duyurdu. Peki 2021 Steam'de hangi oyunlar indirimde olacak? Steam yaz indirimleri ne zaman bitecek? İşte detaylar.

Dünya genelinide en çok oyuncuya sahip olan dijital oyun platformu Steam, geleneksel yaz indirimini başlattı. 24 Haziran günü başlayan Steam yaz indirimi birçok oyunsever tarafından ilgi ile karşılandı. Özellikle popüler oyunların fiyatlarından şikayet eden oyuncular, Epic Games'in yüksek maliyetli oyunları ücretsiz olarak erişimi açmasının ardından Epic Games'e duydukları ilgi bir hayli artmıştı. Steam, yaz indirimi dolayısı ile bu algıyı kırmak ve kullanıcılarını geri kazanmak istiyor. 2021 Steam yaz indirimlerinde birçok popüler oyun göz kırpıyor. Peki 2021 Steam yaz indirimi ne zaman bitecek?

2021 STEAM YAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

24 Haziran günü TSİ ile 20.00'da başlamış olan etkinlik tam 2 hafta boyunca oyuncular ile birlikte olacak. Steam 2021 yaz indirimleri 8 Temmuz'da sonra eriyor. Peki 2021 Steam yaz indiriminde fiyatı düşen oyunlar hangisi?

2021 STEAM İNDİRİMLİ YAZ OYUNLAR LİSTESİ

1 – Playerunknown's Battlegrounds (PUBG)

Normal Fiyat: 87,00 TL

İndirimli Fiyat: 43,50 TL

2 – Devour

Normal Fiyat: 10,50 TL

İndirimli Fiyat: 8,40 TL

3 – Raft

Normal Fiyat: 31,00 TL

İndirimli Fiyat: 20,77 TL

4 – Rust

Normal Fiyat: 127,00 TL

İndirimli Fiyat: 63,50 TL

5 – Dying Light

Normal Fiyat: 59,99 TL

İndirimli Fiyat: 20,39 TL

6 – Grand Theft Auto 5 (GTA 5)

Normal Fiyat: 169 TL

İndirimli Fiyat: 77,33 TL

7 – The Witcher 3

Normal Fiyat: 59,99 TL

İndirimli Fiyat: 11,99 TL

8 – Mortal Kombat 11

Normal Fiyat: 102,00 TL

İndirimli Fiyat: 51,00 TL

9 – Battlefield V

Normal Fiyat: 149,99 TL

İndirimli Fiyat: 104,99 TL

10 – Football Manager 2021

Normal fiyat: 299,00 TL

İndirimli fiyat: 149,50 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.