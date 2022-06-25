Steam yaz indirimi başladı mı? Steam yaz indirimi ne zaman bitecek? İndirim son gün ne zaman? Binlerce oyunun yer aldığı Steam platformunda yaz indirimi başladı. Oyunları ciddi oranda indirimle almak isteyenlerin merakla beklediği o gün geldi. Yüzlerce TL'ye varan indirimlerle oyunlara sahp olmak isteyenler yaz indirimini kaçırmak istemiyor.

Steam yaz indirimi başladı mı? Steam yaz indirimi ne zaman bitecek? İndirim son gün ne zaman? Binlerce oyunun yer aldığı Steam platformunda yaz indirimi başladı. Oyunları ciddi oranda indirimle almak isteyenlerin merakla beklediği o gün geldi. Yüzlerce TL'ye varan indirimlerle oyunlara sahp olmak isteyenler yaz indirimini kaçırmak istemiyor.

Steam yaz indirimi başladı mı?

Binlerce oyun bulunan Steam'de yaz indirimleri 25 Haziran'da başladı. Kısa süreliğine olacak olan indrim günlerinin son gün ne zaman olduğu ise oyun meraklıları tarafından merak ediliyor.

Steam yaz indirimi ne zaman bitecek?

Steam Yaz İndirimi'ne göz atın ve binlerce oyunda tasarruf edin. 7 Tem 8:00pm +03 tarihine kadar sürecek indirimde sizin için seçtiğimiz oyunlar da var.

İndirim son gün ne zaman?

Özel fiyatlandırmalar ve indirimler değişiklik gösterebilir. Lütfen detaylar için Steam'in resmi internet sitesini ziyaret edin.

Steam nedir?

Steam (Türkçe anlamı: Su buharı), Valve Corporation tarafından geliştirilen, bir dijital dağıtım, dijital hak yönetimi, çok oyunculu oynanış ve iletişim sunan platformdur. Oyunların geniş çapta dağıtımı ve onlarla ilgili çoklu ortamların tamamen internet üzerinden yayılımı için kullanılmaktadır. Pek çok oyun, eklenti paketi, yazılım, video ve oyunlar ile ilgili programların satışı Steam üzerinden yapılmakta ve bu sayede bilgisayara doğrudan çevrimiçi olarak indirilebilmektedir. Ayrıca Steam, kullanım açısından performans sağlayan sistem tepsisi/sistem çekmecesi (system tray) ve görev çubuğundaki pozisyonu ile benzerlerinden ayrılır.

Mayıs 2016'dan itibaren 125 milyon aktif kullanıcıya sahiptir ve Ocak 2019'dan itibaren 30 binden fazla oyun barındırmaktadır. 2017 yılında günlük ortalama 33 milyon, aylık ise 67 milyon aktif oyuncu sayısı görmüştür.

Steam, oyun barındırma hizmeti dışında da çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetlerden birçoğu Steam hesabında 5 Amerikan Doları'ndan daha az harcama yapılmışsa kullanılamaz olur.

İstemci; Windows, Linux ve Mac OS üzerinde yüklenebilir ve bu işletim sistemini destekleyen içeriklerin kurulmasına izin verir. 21 Ağustos 2018 itibarıyla; Steam Play Beta, sadece Windows için geliştirilmiş oyunların da Linux üzerinde çalıştırılmasını mümkün kılmıştır. Bu, Wine yazılımının Valve tarafından fonlanmış ve değiştirilmiş sürümü olan Proton ile gerçekleştirilmektedir.