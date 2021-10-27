Startup yatırımları rekora koşuyor

Türkiye, en iyi startup ekosistemine sahip 100 ülke arasında 44'üncü sırada yer alıyor.

Günümüzün en çok tercih edilen yatırım araçları arasında öne çıkmaya başlayan Startup'lara yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Yılın ilk dokuz ayında toplam 203 girişimin 246.3 milyon Dolar tutarında yatırım aldığı bildirilirken, Startup'lara yalnızca yılın 3'üncü çeyreğini kapsayan Temmuz-Eylül döneminde 129,8 milyon dolarlık destek sağlandı. Eylül ayında gelen 80 milyon dolarlık yatırım miktarı da “rekor” olarak kayıtlara yansıdı.

123 girişim yatırım aldı

StartupMarket tarafından hazırlanan 9 aylık raporda, geçen yılın ilk dokuz ayında 123 adet girişim yatırım alırken, bu yılın aynı döneminde 203 girişim yatırım almış durumda. Bu yatırım miktarları 2021 yılının yeni bir rekorla kapanacağının önemli bir göstergesi oldu. 2021'in 3'üncü çeyreğinin değerlendirildiği raporda; Temmuz ayında Türkiye'de toplam 23 Startup'a yaklaşık 16 milyon Dolar değerinde yatırım yapıldı. Bunların arasından kanın pıhtılaşma parametrelerini ölçen cihaz sunan Tarabios, aldığı 3,5 milyon Dolarla yatırımla birinci sırada yer aldı.

E ticaret platformlarına rağbet

Ağustos ayında da toplam 21 Startup'a yaklaşık 33.8 milyon dolar değerinde yatırım gerçekleşti. Perakende şirketlerine e-ticaret çözümleri sunan yazılım şirketi Akinon, aldığı 20 milyon Dolarlık yatırımla ilk sırada bulundu.Eylül'de ise toplam yatırım miktarı 25 Startup için yaklaşık 80 milyon Dolar'a ulaştı. Kredi puanlama, mikro kredi ve finansal hizmet platformu olan Colendi,120 milyon USD değerleme üzerinden 30 milyon USD yatırımla birinci sırada yerini aldı. Bunun yanında ayrıca ülkemizde önemli e-ticaret platformlarından biri olan Trendyol, 16,5 milyar USD değerleme ile 1,5 milyar USD yatırım alarak Türkiye girişim ekosisteminin ilk decacorn ve en değerli şirketi oldu.

Fintech ve yapay zeka ilgi topluyor

2021 yılı 9 aylık raporunda, sayıları artan girişim yatırımlarının çeşitlilik gösterdiği de ortaya kondu. Verilere göre 2020'de 35 farklı sektör ve dikeyde girişim yatırım alırken, 2021'de bu sayı 51'e çıkmış durumda. Ayrıca medya, eğlence, elektronik gibi dikeylerde 2020'de yatırım alan girişim yokken, 2021'de 13 girişimin bu üç sektörde yatırım aldığı görüldü. Bunun yanında bazı sektör ve dikeylerin büyük atılım yapmış durumda. 2020'de 8 oyun girişimi yatırım alırken, 2021 yılında bu sayı 38'e ulaştı. Fintech ve Yapay Zeka girişim yatırımlarında da 2021 yılında artış yaşadığı gözlemlendi.

Sektörde pozitif ivme

Yatırım olanağı arayan startup'lar ve yatırımcılar tarafından en çok incelenen pazaryeri olan Türkiye merkezli StartupMarket Kurucu ve CEO'su Serkan Bağçe, Türkiye girişim ve teknoloji ekosisteminin çok önemli bir eşikten geçtiğini belirterek “Çok sayıda yeni yeteneğin girişimciliğe soyunduğu bir ortam mevcut. Varlıklarını bu alanda değerlendirmek isteyen yeni melek yatırımcı ve fonların da ortaya çıktığı, var olan yatırımcıların da hedeflerini büyüttüğü bir döneme şahitlik ediyoruz. Ayrıca teknoparklar,kuluçka merkezleri, kurumların hızlandırma programları ve kurum içi girişimcilik projeleri ve kurumsal girişim sermayesi atılımıyla gün geçtikçe çeşitlenen ve büyüyen bir ekosisteme doğru gidiliyor” dedi.

Türkiye'nin startup karnesi

Küresel startup ekosistem araştırmaları merkezi Startup Blink tarafından "Küresel Startup Ekosistemi Endeksi 2021" raporu yayımladı.Rapora göre Türkiye, en iyi startup ekosistemine sahip 100 ülke arasında 44'üncü oldu. Startup sayısı, kalitesi, çalışma koşulları, çalışan sayısı, internet özgürlüğü, İngilizce seviyesi, iş yapma kolaylığı, teknoloji servislerine ulaşım gibi kriterlerin göz önünde tutulduğu sıralamada Türkiye, bir önceki yıla göre beş basamak yükseldi. Dünya geneline bakıldığında İstanbul, bir önceki seneye göre 11 basamak yükselerek 69'uncu oldu. İstanbul merkezli startup'ların en fazla yoğunlaştığı sektörler ise ulaşım teknolojisi, e-ticaret ve perakende teknolojisi, eğitim teknolojisi ve finansal teknoloji.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.