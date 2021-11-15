Starlink, yeni antenini tanıttı: Yeni anten eskisine göre daha kompakt!

Starlink, yeni anten tasarımını tanıttı. Eskisine göre daha kompakt boyutlara sahip olan yeni anten, hem hafif hem de daha az maliyetli.

Starlink, müşterileri için başlangıç kitleri ile satın alabilecekleri yeni kullanıcı terminalini tanıttı. The Verge tarafından bildirilen habere göre şirket, orijinal dairesel olan uydu antenini daha küçük ve daha hafif bir dikdörtgen şeklinde bir anten ile güncelledi. Starlink'in uydu internet hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcıların bu anteni evlerinin çatılarına kurmaları gerekecek.

Starlink'in daha önce sunduğu orijinal anteni, 23 inç çapında dairesel bir formda olurken yeni anten ise sadece 12 inç genişliğinde ve 19 inç uzunluğunda dikdörtgen biçiminde tasarlanmış. Sadece boyut olarak daha kompakt değil, orijinal antene göre çok daha hafif olan bu yeni anten, ek aksesuarlarla birlikte kullanıcılara daha fazla seçenek sunabiliyor. Kullanıcıların bu anteni çatılarına sabitlemek için yapıştırma seçeneği de düşünülmüş.

SpaceX, Starlink'i 2020 sonlarında beta hizmet olarak kullanıma sunmuş ve müşterilerine ayda 99 dolar karşılığında uydudan internet erişiminin kapılarını açmıştı. Kullanıcıların bu hizmeti kullanabilmeleri için aylık ödemelerinin yanı sıra bir defaya mahsus olmak üzere donanım bileşenleri için 499 dolar ödemeleri gerekiyordu. Yeni yapılan anten tasarımı ise, sadece kompakt olmakla kalmıyor, çanak maliyetini de yarıya düşürüyor. Ancak bunun fiyatlara ne zaman yansıyacağı şimdilik netlik kazanmış değil.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.