DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İranlı Bakan duyurdu: Türkiye ile anlaştık, yakında müzakereleri başlatacağız
Ayva çekirdeği jeli siyah nokta oluşumunu önlüyor
Elmalı Davası’nda anne ve üvey baba beraat etti
Düzenli bir çocuk yetiştirmek için...
Puf puf kabaran poğaçaların sırrını bulduk!
CHP'de bir taciz skandalı daha
Kömür yardımı başvuru ekranı | Kömür yardımı nasıl ve nereden alınır? Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu...
Karadeniz’de sular ısınıyor: Savaşın ayak sesleri...
Demokratik Alevi Dernekleri: CHP Aleviler’den özür dilemeli
EBA seminer programı nasıl girilir? EBA seminer programı nedir? EBA öğretmen seminerleri canlı yayın giriş
ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuktan oluşan sivillerin öldüğünü ilk kez kabul etti
Demirtaş: Solcular seçim kampanyasını nasıl örgütleyecek?
Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
Emtia piyasasında fiyatlarda hızlı yükseliş
Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Starlink, yeni antenini tanıttı: Yeni anten eskisine göre daha kompakt!

Starlink, yeni antenini tanıttı: Yeni anten eskisine göre daha kompakt!

Starlink, yeni anten tasarımını tanıttı. Eskisine göre daha kompakt boyutlara sahip olan yeni anten, hem hafif hem de daha az maliyetli.

2 Saat Önce
2021-11-15 12:20:45
Starlink, yeni antenini tanıttı: Yeni anten eskisine göre daha kompakt!

Starlink, müşterileri için başlangıç kitleri ile satın alabilecekleri yeni kullanıcı terminalini tanıttı. The Verge tarafından bildirilen habere göre şirket, orijinal dairesel olan uydu antenini daha küçük ve daha hafif bir dikdörtgen şeklinde bir anten ile güncelledi. Starlink'in uydu internet hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcıların bu anteni evlerinin çatılarına kurmaları gerekecek.

Starlink'in daha önce sunduğu orijinal anteni, 23 inç çapında dairesel bir formda olurken yeni anten ise sadece 12 inç genişliğinde ve 19 inç uzunluğunda dikdörtgen biçiminde tasarlanmış. Sadece boyut olarak daha kompakt değil, orijinal antene göre çok daha hafif olan bu yeni anten, ek aksesuarlarla birlikte kullanıcılara daha fazla seçenek sunabiliyor. Kullanıcıların bu anteni çatılarına sabitlemek için yapıştırma seçeneği de düşünülmüş.

SpaceX, Starlink'i 2020 sonlarında beta hizmet olarak kullanıma sunmuş ve müşterilerine ayda 99 dolar karşılığında uydudan internet erişiminin kapılarını açmıştı. Kullanıcıların bu hizmeti kullanabilmeleri için aylık ödemelerinin yanı sıra bir defaya mahsus olmak üzere donanım bileşenleri için 499 dolar ödemeleri gerekiyordu. Yeni yapılan anten tasarımı ise, sadece kompakt olmakla kalmıyor, çanak maliyetini de yarıya düşürüyor. Ancak bunun fiyatlara ne zaman yansıyacağı şimdilik netlik kazanmış değil.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş