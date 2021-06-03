Spotify, 'Sadece Sen' özelliğini yayınladı sosyal medya karıştı: Nasıl Kullanılır?

Spotify, kullanıcılarının muzik zevkini analiz etmek için yeni özelliği olan 'Sadece Sen'i kullanıma sundu. Spotify Sadece Sen nedir? Spotify Sadece Sen özellikleri nedir? Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır? İşte detaylar...

Spotify, kullanıcılarının isteklerini önemsedeğini bir kez daha göstermiş oldu. Yeni olarak kullanıma sunduğu 'Sadece Sen özelliği ile abonelerinin müzik zevlerine uygun şarkı/şarkıcılar önlerine çıkartıyor. Ayrıca astroloji okuması ile sadece sizin için hazırlanmış özel çalma listelerini bulabileceğiniz bir sayfa oluşturuyor. Özelliğin yayınlanmasının ardında sosyal medya adeta karıştı. Birçok kullanıcı yeni tarzlarını kendi 'hikayesi'nde paylaşarak yeni özelliği beğendiğini belirtti. Bizlerde sizler için Spotify Sadece Sen'i nasıl kullancağınız hakkında bir dizi adım derledik.

Spotify Sadece Sen sizin tarzınıza uygun şarkı ve sanatçıları karşınıza çıkartır

Spotify yılın son aylarında sizi tekrardan sanatçı/tür testleri ile analiz ederek yıl içerisinde dinlediğiniz muzik tarzları değişmiş olduysa seçtiğiniz yeni tarzlarları size uygun olarak düzenliyor. Spotify yeni özelliği ‘Sadece Sen' ile birlikte kullanıcılara kişiselleştirmiş yeni listeler keşfetmesini sağlayanıyor.

Spotify'ın Sadece Sen özelliği nasıl kullanılır?

- İlk olarak IOS yada Android telefonunuzun sürümünün ve Spotify uygulamasının güncel olduğunu kontrol edin

1- Spotify uygulaması açın, giriş yapmadıysanız hesabınıza giriş yapın

2- Daha önce Sadece Sen sekmesini görmediyseniz eğer, sayfa direkt olarak karşınıza gelecektir.

3- Arama çubuğunun altında, “Nasıl dinlediğinizi öğrenin” etiketli bir açılır pencere göreceksiniz

4- Kişiselleştirilmiş listeniz çalmaya başlayacaktır. Sayfaların geçmesini bekleyin ya da ilerlemek için ekranın sağ tarafına dokunun.

5- İşiniz bittiğinde, Sadece Sen slayt gösterisindeki her sayfa size gösterilecektir. Herhangi bir sayfanın altındaki Paylaş'a dokunun ve sayede bir arkadaşınıza veya başka bir uygulamaya gönderebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.