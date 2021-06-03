DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Memur-Sen yüzde 10 seyyanen zam talebini yineledi
Israrlı takip nedir? Israrlı takip suçu ne demek?
“Papa yerlilerden özür dilemeli”
Bill Gates yeni nükleer santralinin yerini açıkladı
Gelinlik sektöründe hareketlilik başladı
Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadelenin sembolü: Muhammed Ali
Analiz: Türkiye karşıtı Körfez- Doğu Akdeniz ittifakı kalıcı olabilir mi?
Filistin-Türkiye güvenlik ve işbirliği antlaşması yürürlüğe girdi
2021 ek atama kontenjanları | Haziran 40 bin ek atama yapılacak mı?
Afrika'nın güvenliği Türk zırhlı araçlarına emanet
Gürcistan ve Ukrayna, Rus tehdidine karşı anlaştı
Gazeteci Tezel, Tarkan'a 'tribünlere oynama' dedi
Netanyahu yeni koalisyon hükümetini engellemek için harekete geçti
2021 Haziran kira zam oranı ne kadar? 2021 Haziran'da kiraya ne kadar zam yapılacak?
Bakan Selçuk: Riskli durum olursa okulları kapatırız

Spotify, 'Sadece Sen' özelliğini yayınladı sosyal medya karıştı: Nasıl Kullanılır?

Spotify, kullanıcılarının muzik zevkini analiz etmek için yeni özelliği olan 'Sadece Sen'i kullanıma sundu. Spotify Sadece Sen nedir? Spotify Sadece Sen özellikleri nedir? Spotify Sadece Sen nasıl kullanılır? İşte detaylar...

ABONE OL

Google News - Timeturk
03.06.2021 11:59:02
Spotify, 'Sadece Sen' özelliğini yayınladı sosyal medya karıştı: Nasıl Kullanılır?

Spotify, kullanıcılarının isteklerini önemsedeğini bir kez daha göstermiş oldu. Yeni olarak kullanıma sunduğu 'Sadece Sen özelliği ile abonelerinin müzik zevlerine uygun şarkı/şarkıcılar önlerine çıkartıyor.  Ayrıca astroloji okuması ile sadece sizin için hazırlanmış özel çalma listelerini bulabileceğiniz bir sayfa oluşturuyor. Özelliğin yayınlanmasının ardında sosyal medya adeta karıştı. Birçok kullanıcı yeni tarzlarını kendi 'hikayesi'nde paylaşarak yeni özelliği beğendiğini belirtti. Bizlerde sizler için Spotify Sadece Sen'i nasıl kullancağınız hakkında bir dizi adım derledik.

Spotify Sadece Sen sizin tarzınıza uygun şarkı ve sanatçıları karşınıza çıkartır

Ekran Alıntısı_5

Spotify yılın son aylarında sizi tekrardan sanatçı/tür testleri ile analiz ederek yıl içerisinde dinlediğiniz muzik tarzları değişmiş olduysa seçtiğiniz yeni tarzlarları size uygun olarak düzenliyor. Spotify yeni özelliği ‘Sadece Sen' ile birlikte kullanıcılara kişiselleştirmiş yeni listeler keşfetmesini sağlayanıyor. 

Spotify'ın Sadece Sen özelliği nasıl kullanılır?

- İlk olarak IOS yada Android telefonunuzun sürümünün ve Spotify uygulamasının güncel olduğunu kontrol edin

1- Spotify uygulaması açın, giriş yapmadıysanız hesabınıza giriş yapın

2- Daha önce Sadece Sen sekmesini görmediyseniz eğer, sayfa direkt olarak karşınıza gelecektir.

3- Arama çubuğunun altında, “Nasıl dinlediğinizi öğrenin” etiketli bir açılır pencere göreceksiniz

4- Kişiselleştirilmiş listeniz çalmaya başlayacaktır. Sayfaların geçmesini bekleyin ya da ilerlemek için ekranın sağ tarafına dokunun.

5- İşiniz bittiğinde, Sadece Sen slayt gösterisindeki her sayfa size gösterilecektir. Herhangi bir sayfanın altındaki Paylaş'a dokunun ve sayede bir arkadaşınıza veya başka bir uygulamaya gönderebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş