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Spotify çöktü mü? Dünya genelinde internet kesintisi!

Spotify çöktü mü? Dünyaca ünlü internet sitelerine erişim sağlanamadığı açıklandı. Erişim sağlanamayan sitelerin arasında Amazon, Spotify, Reddit gibi siteler de var. Spotify kullanıcıları da yaşanan gelişme sonrasında Spotify çöktü mü sorusunu sormaya başladı. Dünya genelinde yaşanan problemin kaynağı anlaşılamadı. Kullanıcılar Error 503 hatası alıyor.

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Google News - Timeturk
08.06.2021 14:27:11
Spotify çöktü mü? Dünya genelinde internet kesintisi!

Spotify çöktü mü? Dünyaca ünlü internet sitelerine erişim sağlanamadığı açıklandı. Erişim sağlanamayan sitelerin arasında Amazon, Spotify, Reddit gibi siteler de var. Spotify kullanıcıları da yaşanan gelişme sonrasında Spotify çöktü mü sorusunu sormaya başladı. Dünya genelinde yaşanan problemin kaynağı anlaşılamadı. Kullanıcılar Error 503 hatası alıyor. 

Dünyanın çok geniş bir alanında intenret kesintileri yaşandığı rapor edildi. Avustralya, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık, Avrupa ve Çin'de dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerine erişim sağlanılamıyor. Sitelere giren kullanıcılar Error 503 uyarısı ile karşılaşıyor. Arızanın nedeni ise henüz açıklanmadı. 

Spotify çöktü mü? 

Erişilemeyen siteler arasında online alışveriş platformu Amazon, Reddit, Spotify ve PayPal de yer aldığı belirtiliyor. Spotify kullanıcıları da Spotify çöktü mü sorusunu soruyor. 

Dünya genelinde internet kesintisi!

Dünya'nın en çok ziyaret edilen sitelerine erişilemiyor. İşte internet kesintisi yaşanan platformlar ve internet siteleri;

  • Reddit,
  • Spotify,
  • Twitch,
  • Stack Overflow,
  • GitHub,
  • gov.uk,
  • Hulu,
  • HBO Max,
  • Quora,
  • PayPal,
  • Vimeo,
  • Shopify,
  • CNN,
  • Guardian,
  • New York Times,
  • BBC
  • Financial Times

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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