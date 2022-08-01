Spotify abonelik ücretine zam mı yaptı? Spotify Türkiye fiyatı ne oldu?

Dünyanın en büyük online müzik ve podcast platformlarından Spotify, üyelik ücretine zam yapan uygulamalar arasına katıldı.

Spotify, abonelik ücretlerine yüzde 15 oranında zam yaptı; öğrenci üyeliği fiyatı 8,99 TL'den 10,49 TL'ye çıktı

Uygulamaya yapılan yeni zamlara göre, daha önce 17,99 TL olan bireysel abonelik, 20,99 TL‘ye çıktı. Aynı evde yaşayan çiftler için iki Premium hesabı sunan Spotify Duo, 23,99 TL'den 27,99 TL‘ye yükseldi.

6 hesaba kadar erişim hakkı sunan aile paketi 29,99 TL'den 34,99 TL‘ye çıkarılırken, 8,99 TL olan Spotify Premium Öğrenci üyeliği ise 10,49 TL‘ye yükseldi.

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