DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Gazeteci Bülent Şahin: Bu canlı türü kemiksizdir
18 milyon öğrencinin dijital karneleri yarın erişime açılacak
'Rezilliği izliyor musunuz? Hâlâ bir savcı çıkmadı!'
Gorbaçov, Biden-Putin görüşmesini değerlendirdi
Salgın ne zaman bitecek? Korona salgını bitti mi?
Abdullah: Taliban savaş yoluyla asla kazanamayacak
Serseri gezegenler yaşam arayışına umut oldu
NATO’nun düşmanı Rusya mı Çin mi?
Spor uygulamalarına dikkat: 10'da dokuzu kullanıcı verilerini topluyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? MB faizi indirirse kredi faizleri düşer mi?
Biden-Putin görüşmesinde Suriye'ye yardım girişleri sonuçsuz kaldı
Serkut Bozkurt kimdir? Serkut Bozkurt ne iş yapıyor? Serkut Bozkurt nereli?
AB’den Macaristan’a ‘LGBTİ’ tehdidi
Facebook'a yeni podcast özelliği
Marmara'da bu kez 'ölümcül gaz' korkusu

Spor uygulamalarına dikkat: 10'da dokuzu kullanıcı verilerini topluyor

Yapılan bir küresel araştırma, 10 sağlık uygulamasından dokuzunun kullanıcı verilerini topladığı ve takip ettiğini gösterdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
17.06.2021 10:22:53
Spor uygulamalarına dikkat: 10'da dokuzu kullanıcı verilerini topluyor

Yapılan bir küresel araştırma, 10 sağlık uygulamasından dokuzunun kullanıcı verilerini topladığı ve takip ettiğini gösterdi.

British Medial Journal dergisinde yer alan araştırma, Google Play Store'de bulunan adım ve kalori sayacı gibi sağlık verilerini toplayan, sağlık durumunu kontrol eden, menstrüasyon izleyen 20 binden fazla mobil sağlık uygulaması üzerine inceleme yaptı.

Macquaire Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nden eğitimci Muhammad Ikram, uygulamaların yüzde 88'inin kullanıcı aktivitelerini takip etmek için çerezler kullandığını, bazılarının başka platformlar arası takip sağladığını söyledi.

Ikram, uygulamalarının yüzde 28'inin Google Play'da hangi verilerin toplandığına ilişkin gizlilik açıklaması sunmadığını söyledi. 

Araştırma, uygulamaların üçte ikisinin reklam için veri toplayabileceğini, üçte birinin kullanıcının mail adresini alabileceğini, dörtte birinin ise kullanıcının telefonunun bağlı olduğu istasyonu tespit edebileceğini gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir Google sözcüsü, uygulama geliştiricilerin, kullanıcılardan veri kullanımı için izin istemesi gerektiğini söyledi ve araştırmayı incelediklerini belirtti. 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş