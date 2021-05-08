Sosyalleşmenin adı 'sosyal medya' oldu

Whatsapp'ta her gün yaklaşık 65 milyar mesaj atılıyor. Hindistan'da facebook kullanıcı sayısı 260 milyon. En fazla tweetlenen emoji ise sevinç gözyaşları

Sosyal medya hayatımızın her alanına girmiş durumda. İnternetsiz ev, cep telefonsuz kişi kalmadı.

7'den 70'e, her yaş grubundan insan, internet kullanımına adapte olurken son dönem hayatımıza sirayet eden sosyal medya alışkanlığı da kişilerin hayatında önemli bir alan teşkil etmeye başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının sayısının her geçen gün arttığına dikkati çeken Sosyal medya uzmanları ise bu alanda başta güvenlik ve şahsi haklar olmak üzere yasal düzenlemeler yapılmasının önemine, kullanıcıların ise daha dikkatli davranmasının elzem olduğuna vurgu yaptı.

Sosyal medyanın günlük hayattaki profiline baktığımızda ise birbirinden ilginç fikir ve bilgilerle karşı karyışa kalıyoruz:

Sosyal medyaya gençler hakim

Sosyal medya mecralarının en aktif kullanıcıları 16 ile 34 yaş arasındaki gençler.

2018 yılında Whatsapp'ta her gün yaklaşık 65 milyar mesaj atıldı.

Dünyadaki markaların yüzde 92'si tanıtım çalışmaları için sosyal medyayı kullanmaktadır.

En çok kullanılan emojiler

2019 yılı itibarıymla Instagram'ın hikayeler özelliği her gün 500 milyon kişi tarafından kullanılmıştır.

En fazla tweetlenen emeoji sevinç gözyaşları olurken en çok tercih edilen ikinci emoji ise kalp olmuştur.

Sosyal medya platformu Youtube'da ayda şyaklaşık 3 milyar arama yapılmakta. Youtube Google'den sonra en çok arama yapılan bir platforma dönüşmüş vaziyette.

Hindistan Facebook'ta lider

Facebook'u en fazla kullanan ülke Hindistan olarak belirlendi.

2019 yılı verilerine göre bu ülkede bu sosyal platformu kullanan kişi sayısı ise 260 milyon olmuştur.

Instagram'da en çok beğeni toplayan fotoğraf bir yumurtaya ait. 2019 yılı itibarıyla 53 milyondan fazla kullanıcının beğenmiş olduğu medya kullanımı böyleyikle farkındalık da yaratmış oldu

Hangi sosyal mecra nasıl kullanılıyor?

We Are Social 2020 raporuna göre Türkiye İnternet, sosyal medya ve mobil kullanıcı istatistikleri şu şekilde:

62 milyon internet kullanıcısı,54 milyon sosyal medya kullanıcısı, 77 milyon mobil kullanıcısı var.Türkiye İnternet kullanım istatistiklerine baktığımızda genel kullanıcı sayısı toplamda 62 milyon, Türkiye nüfusunun %74'ü anlamına geliyor. İnternet kullanıcıları günde ortalama olarak 7,5 saat İnternet'te vakit geçiriyor.İnternet kullanımı istatistiklerine bakıldığında mobil telefon kullanımının artış gösterdiği, bilgisayar tablet ve diğer araçların kullanımında ciddi bir azalış mevcut. Diğer cihaz (oyun konsolları vb.) kullanımının da yüzdesel olarak ciddi bir artış yaşanıyor.

İnternet kullanıcılarının aktivitesi

Alexa sıralamasına göre Türkiye'de Google en çok ziyaret edilen site konumundadır. Google'ı video paylaşım sitesi YouTube takip etmektedir. Facebook ise 4. sırada yer almaktadır.

İnternet kullanıcılarının aylık aktivitelerine bakıldığında;

İnternet kullanıcılarının yüzde 93'ü İnternet'te online video izlemekte, yüzde 45'i vlog yayınları ile vakit geçirmekte,

yüzde 72'si internet servisleri üzerinden müzik dinlemekte olup, yüzde 42'lik bir kesim de online radyo dinleyicisi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.