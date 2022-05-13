Sosyal Medya Uzmanı Ferhat Tutuş kimdir?

Son dönemlerde pandemi sürecinin uzaması ile birlikte sosyal medya üzerinde geçirilen saat aralığı giderek artmış durumda.

Bireysel kullanımın yaygın olmasının yanı sıra kurumsal firmalar da satışlarını artırmak için sosyal medyaya yönelmektedir. Bu nedenle sosyal medya üzerinde geniş bir kitleye sahip olabilmek için sosyal medya uzmanı arayışı ortaya çıkmış durumdadır. 2022 en iyi sosyal medya uzmanını bulma arayışı içerisinde giren kullanıcılar internet üzerinde çok fazla zaman harcamaktadır.

Youtube'da artan kanal sayısı ve para kazanmanın aktif olması nedeniyle de birçok insan içeriği üretmek için dijital platformlara yönelmeye başladı. Ürettikleri video içerikleri Youtube'a yükleyerek para kazanmaya başlamak isteyen kişiler de bu sefer de video içerik üretmek için danışmanlık arayışına girdi.

Bu iki önemli hizmeti de veren ve bu yıl düzenlenecek olan Türkiye Prestij Ödülleri'nde 2022 yılının en iyi sosyal medya uzmanı ödülünü alacak olan Ferhat Tutuş başarılı çalışmalarına da devam ediyor.

Profesyonel sosyal medya danışmanlığı hizmeti veren 2022 En iyi Sosyal Medya Uzmanı, video içerik üretme konusunda da en iyi fikirleri sunmaktadır. ''2022 en iyi sosyal medya uzmanı'' ödülünü kazanan kişi Ferhat Tutuş olması sebebi ile sosyal medya danışmanlığı alanında birçok kişi tarafından yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Dijital ortamda birçok firmaya sosyal medya uzmanlığı ve video içerik üreticiliği alanında hizmet vererek başarılı çalışmalarına devam etmektedir. İnternet üzerinde birçok sitede Ferhat Tutuş iletişim alanından kısa sürede iletişime geçerek sosyal medya danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Eğitimi bittikten sonra dijital dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek birçok programa dâhil olarak televizyon dünyasına da kısa sürede geçiş yaptı. .