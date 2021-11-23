Sony’den çok tartışılacak PlayStation 5 kararı

PlayStation 5 için Sony tarafından tartışmaya neden olacak bir patent alındı.

PlayStation 5‘in teknik özellikleri bir yana, sadece konsolun tasarımı hakkında bile saatlerce konuşulabilir. Konsolun fütüristik tasarımı, bugüne kadarki PlayStation tasarımlarına alışanlar için pek hoş olmasa da genel olarak beğenildi. Özellikle de Xbox Series X ile kıyaslandığında daha alternatif bir tasarımı olan PlayStation 5 için alınan yeni patent, bazılarının ekmek teknesini yıkacak.

PLAYSTATİON 5 KAPAKLARI ARTIK SONY'NİN PATENTİNDE

PlayStation 5 tanıtıldıktan kısa süre sonra beyaz renge alışmak istemeyenler alternatif çözümler aramaya başladı. Yalnızca renk takıntısından değil, konsollarında istedikleri tasarımı görmek isteyenler üçüncü parti üreticilerin ürettiği kapaklara yöneldi. Ancak Sony bundan hoşnut olmayarak PS5 için kapak üreten firmalara dava açtı. Krizlere neden olan bu durum artık bitecek gibi görünüyor, çünkü Sony artık bu kapakların patent sahibi.

Sony, yaptığı patent başvurusu ile PlayStation 5'in kapağı için ayrıca bir patent daha aldı. Bu da demek oluyor ki artık bu kapak için özel tasarım üretenler, bunu ticari amaçla yapamayacak. Yapılması halinde Sony'nin patenti ihlal edileceği için davalar Sony'nin lehine sonuçlanacak.

Bugüne kadar pek çok firma, PS5 için özel tasarımlı kapaklar üreterek kar elde etme amacı peşinde koştu. Sony'nin ilerleyen yıllarda PS5 için özel sürümler piyasaya süreceğini bilsek de beklemek istemeyenler için üçüncü taraf üreticiler iyi birer yoldu. Bu kararla birlikte üçüncü taraf üreticilerin sonu gelmiş olsa da Sony'nin yakında kendi üretimini yapmasını umuyoruz. Zira PlayStation 5'in görünümünü özelleştirmek isteyen büyük bir müşteri kitlesi var.

ÖZELLEŞTİRMENİN İLK ADIMI DUALSENSE İLE ATILMIŞTI

PlayStation 5'in kontrolcüsü DualSense, konsolun kendisiyle uyumlu renk düzenine sahip. PlayStation One dışındaki tüm PlayStation'lar siyah renkle çıktığı için beyazı kontrolcüde görmeye pek alışmamış olabilirsiniz. Sony neyse ki özelleştirilebilir kapaklara göre hızlı davranmış ve farklı renk seçeneklerinde DualSense'ler piyasaya sürmüştü.

Bu seçeneğin gelmesi için de aylarca beklemiş olsak da en azından bir seçenek sunuldu. Fakat bu kontrolcüleri konsolu aldığınızda tercih edemiyorsunuz. İkinci veya sonraki DualSense'i alırken bir renk tercih edebiliyorsunuz. Şu anda sadece siyah ve kırmızı renk seçenekleri mevcut olsa da ilerleyen aylarda yeni seçeneklerin gelmesini bekliyoruz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.