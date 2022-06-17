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TIMETURK / TEKNOLOJİ / 'ŞİMŞEK' dronu istenilen bölgeye başarıyla bırakıldı

'ŞİMŞEK' dronu istenilen bölgeye başarıyla bırakıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ANKA insansız hava aracına (İHA) entegre edilen, farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyeti bulunan 'ŞİMŞEK' dronunun istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-06-17 15:35:13
'ŞİMŞEK' dronu istenilen bölgeye başarıyla bırakıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınmasının Türkiye'de başarıyla gerçekleştirildiğini bildiren Demir, şunları kaydetti:

"ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli ŞİMŞEK dronumuz istenilen bölgeye birçok kez başarıyla bırakıldı. İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

Ekran Resmi 2022-06-17 15.31.47 .

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