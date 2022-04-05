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TIMETURK / TEKNOLOJİ / SIM kart devri kapanıyor mu? e-SIM özellikleri nedir? e-SIM hakkında bilinmesi gerekenler...

SIM kart devri kapanıyor mu? e-SIM özellikleri nedir? e-SIM hakkında bilinmesi gerekenler...

Türkiye'de birçok cihazda kullanımı yaygınlaşan e-SIM her geçen gün popülerliğini arttırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun açıkladığı eSIM uygulamasının detayları merak ediliyor. Peki, eSIM nedir, nasıl kullanılır? eSIM uygulamasının özellikleri neler? e-SIM'in dezavantajları neler? İşte detaylar...

43 Dakika Önce
2022-04-05 00:51:54
SIM kart devri kapanıyor mu? e-SIM özellikleri nedir? e-SIM hakkında bilinmesi gerekenler...

E-SIM NEDİR?

e-SIM aslında geleneksel olarak kullanılan SIM kartla ile aynı özellikleri taşıyor. Başındaki 'e' harfi ibaresi anlamını ingilizcedeki "embedded" (gömülü) kelimesin alıyor. Bu kartlar geleneksel SIM kartları gibi fiziki ve el ile tutulur bir formda bulunmuyor. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret. eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak. eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlıyor.

E-SIM'İN DEZAVANTAJLARI NEDİR?

Yeni bir telefon aldığımızda fiziki SIM kartı istediğimiz zaman değişimini sağlayabiliyoruz. Ancak e-SIM'de bu kolaylık sağlanamayabilir. e-SIM'ler istenildiği zaman aktif yada pasif konuma alınamadığından hücresel bir ağda varlığını sürdüyor. Bu da sizin daha fazla erişilebilir ve izlenilebilir olmanızı sağlıyor. Eğer bu durumlar size göre değilse e-SIM kartına geçmek size göre mantıklı bir seçim olmuyor. Bu normal kullanıcılar için pek sorun teşkil etmese de hükümetler veya istihbarat tarafından takip edilmek istemeyen kullanıcılar için fazlasıyla bir sorun haline gelebilir.

 

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