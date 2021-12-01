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TIMETURK / TEKNOLOJİ / SİHA'ların 'gözlerinde' milli değişim

SİHA'ların 'gözlerinde' milli değişim

Bayraktar TB2 ile 5 ülkeye ihraç edilen ASELSAN'ın CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığının Anka-S platformuna entegre edilecek.

2 Saat Önce
2021-12-01 11:30:53
SİHA'ların 'gözlerinde' milli değişim

Hava platformlarının hedefleme, keşif ve gözetleme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ASELSAN tarafından milli olarak geliştirilen CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi'nin Türk savunma sanayisi ürünü insansız/silahlı hava araçlarında (İHA/SİHA) kullanımı yaygınlaşıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yurt dışından satın alınırken kısıtlamaya konu edilen elektro-optik sistemlerin yerini milli çözümler alıyor. Türk Telekom Reklamı

Baykar ve ASELSAN iş birliği sonucu 1 aylık çalışmayla Bayraktar TB2'ye entegre edilen CATS, yurt içinde ve dışında kullanılmaya başlandı. CATS, Bayraktar TB2 ile birlikte 5 ülkeye ihraç edildi. Geçen ay gerçekleştirilen SAHA EXPO'da da Baykar ile ASELSAN arasında, Bayraktar TB2 için CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi imzalandı. İki şirket arasındaki iş birliği CATS'in yeni versiyonlarının geliştirilmesine yönelik olarak sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan projeyle ortaya çıkan CATS'in Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin ürettiği Anka platformlarında yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde Anka-S platformuna entegre CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi ile 11 saatlik uçuş testi Batman'da icra edildi. Test kapsamında CATS kullanılarak iki mühimmat atışı gerçekleştirildi.

Test sonunda, CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi'nin ortaya koyduğu performans itibarıyla operasyonel faaliyetleri yerine getirebilecek seviyede olduğu Hava Kuvvetleri ve SSB temsilcileri tarafından bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının talebi üzerine Anka-S konfigürasyonunda CATS Elektro-Optik Sensör Sistemi kabul testleri yapılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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