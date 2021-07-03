Sıfır emisyon: Bisikletle çalışan otomobil!

Pek çok marka ve ülkeler içten yanmalı motorlara 2030 itibariyle veda edeceğini açıkladı.

Motor1'in haberine göre; Teknolojik birer harika olsalar da dünyamıza verdikleri zarar nedeniyle veda edeceğimiz tasarımların yerini ise sıfır emisyonlu motorlar alacak. İşte insanoğlunun bir süredir kafa yorduğu bu projelerden biri, Honda Civic'e uyarlanmış.

Aslında bu model, gördüğümüz en "sıfır emisyonlu" motor ile çalışıyor. Videodaki dostlarımız bir Civic'i alarak önüne bir bisiklet yerleştirmiş. Motor bloğu zaten yerinde olmayan araç böylece bisikletin gücü ile hareket ediyor.

Tasarımın iki kişilik bisiklet mantığıyla çalıştığını belirtelim. Öndeki kişi araca yon verebildiği gibi vites üzerinde de değişiklikler yaparak aracın sorunsuz şekilde hareket edebilmesini sağlıyor.

Aracı test etmek isteyen ekip, garajdan çıkarttıkları tasarımlarına atlayarak McDonalds'a doğru yolculuğa çıkıyor. 3.2 km/sa gibi dudak uçuklatan (!) bir hıza sahip olan model, yakın zamanda daha da hızlandırılacak....

Bu ilginç tasarımı test eden iki arkadaş dışında kalan tüm ekibin eğlendiği kesin. Hatta yolda karşılaşılan insanlar da tasarıma oldukça hoş tepkiler veriyorlar. Fakat öndeki iki dostumuz kısa süre içerisinde yorgunluktan bitap düşüyor.

Bu ilginç yolculuk esnasında ekip, polislerle de ufak bir sorun yaşıyor...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.