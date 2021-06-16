Sevindiren iddia: Trendyol, 2 Milyar dolarlık yatırım anlaşması için görüşüyor

Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Trendyol, yeni yatırım seyehatlari için düğmeye basmış durumda. Kendini gizleyen yetkili bir kişiye göre, Trendyol, Haziran sonuna kadar 2 Milyar dolarlık bir yatırım anlaşması üzerinde görüşüyor. İşte detaylar...

Türkiye'nin en çok tercih edilen e-ticaret sitesi Trendyol'dan sevindiren bir iddia geldi. Yurt-dışında e-ticaret kategorisinde ülkemizi temsil eden şirket, Euro 2020 turnuvası adı altında Türkiye A milli futbol takımlarına da sponsor olmuştu. Daha önceki aylarda yeni yatırımlar aldığı açıklayan Trendyol, yine bir yatırım iddiası ile gündeme geldi. Reuters kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Trendyol 2 Milyar dolarlık bir yatırım anlaşması yapmak üzere...

2 Milyar dolarlık yatırım anlaşması!

Kaynaklardan biri "Yatırım görüşmelerinde Softbank ve Global Atlantic'in yanında diğer küresel yatırımcılar da bulunuyor. Sermaye artışının haziranda tamamlanması ve şirketin 2023 yılı için planladığı halka arz öncesinde hissedar tabanının genişletilmesi hedefleniyor" dedi. Ancak şuana kadar ilgili şirketlerden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Haziran sonunda netleşecek

Eğerki bahsi geçen yatırımlar gerçekleşirse Trendyol, piyasada en büyük oyun-yapıcı rolünü üstlenebilir. Diğer kaynak bu yıl 10 milyar dolarlık brüt ürün değerine, yani e-ticaret platformu üzerinden satılan ürün değerine ulaşması beklenen şirkete Citi'nin danışmanlık verdiğini söylerken yatırım görüşmelerinin bu ay içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.