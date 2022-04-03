Ses kayıtlarını metne çeviren 3 başarılı site

Ses kayıtlarını metne dönüştüren 3 başarılı siteyi sizler için derledik.

Sesi yazıya çeviren en iyi programlar hangisidir? Ses kaydını yazıya nasıl çevirebilirim? İşte bu soruların yanıtları haberimizde…

1)Voice Note

Tüm işlemlerinizi ücretsiz gerçekleştirebileceğiniz bu siteyi muadillerinden ayıran özelliği chrome eklentisidir. Eklenti sayesinde işlerinizi daha rahat yapabilirsiniz.

2)Google Docs

Hem telefondan hem de bilgisayardan kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz güzel bir site. Oldukça fazla kullanıcısı bulunmaktadır.

3) Speech Texter

Tamamen ücretsiz ve oldukça da kullanışlı bir site. Ayrıca yazılı metni kolay bir şekilde indirme imkanı da sunmaktadır. .