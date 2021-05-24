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Selçuk Bayraktar'dan ''İHA'' açıklaması: 5-10 sene içinde dünya ile yarışacağız

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Polonya ile imzalanan insansız hava araçlarının satışına ilişkin anlaşma sonrası açıklamada bulundu.

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24.05.2021 20:33:56
Selçuk Bayraktar'dan ''İHA'' açıklaması: 5-10 sene içinde dünya ile yarışacağız

Selçuk Bayraktar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesinin ardından sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Baykar Teknik Müdürü, kendisine sıkça "Zor olan neydi?" sorusunun yönetildiğini vurgulayarak, "Milletimizin evlatlarının potansiyelini dünyaya ispatlamak değil, içimizden birilerine kabullendirmekti zor olan." dedi.

"HEP BİR NOKSAN BULMA GAYRETİNE MARUZ KALDIK"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Yaklaşık 20 yıldır yol arkadaşlarımızla birlikte hayatımızı adayıp yüksek teknoloji geliştirmek de değildi. Kendi sınıfının en iyisi olduğunu dünyanın kabullendiği teknolojimize, içimizden birilerinin hep "acaba" demesine, hep bir noksan bulma, hatta çamur atma gayretine maruz kalmaktı." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ŞÜKÜR BU ENGELLER AŞILDI"

Zor olanın hor görmeler ve iftiralarla boğuşmak olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Her dönüm noktasında akla hayale gelmeyecek entrikalar, hezeyanlar, hor görmeler ve iftiralarla boğuşmaktı. Çok şükür bu engeller aşıldı." dedi.

"TÜRKİYE DÜNYADA LİDERLİĞE YÜRÜYECEK"

Birileri istemese de 5-10 sene içinde dünya ile yarışacak, lider olacak nice girişimlerin çıkacağını vurgulayan Bayraktar, "Öğrenilmiş çaresizlik bitecek, bu kervan yürüyecek. Ve inşallah... Bu ülke, özgüveni, azmi, iyi ahlakı ve inancıyla, ülkesini seven insanlık için çalışan gençlerin ellerinde birçok alanda dünyada liderliğe yürüyecek." ifadelerine yer verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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