Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı yayınlandı! I Oyuna hangi modlar geldi?

Microsoft Studios'un yapımcılığını üstlendiği Sea of Thieves'ın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Sea of Thieves'a 3. Sezon hangi modlar geldi? İşte detaylar...

İngiliz oyun yapımcısı Rare'in geliştirdiği Sea of Thieves 2018 ılında Microsoft Studios tarafından Xbox One ve Microsoft Windows platformlarına kullanıma sunulmuştu. Korsan temalı popüler çevrimiçi oyunu olan Sea of Thieves oyuncuları sevindiren bir haber verdi. Bu ayın en çok beklenen güncellemelerinden biri olan Karayip Korsanları temasını oyuna dahil edildi. Karayip Korsanları film serisinde hatırlayacağımız Jack Sparrow yeni eklenti ile oyuncuların karşısına çıkıyor. Sea of Thieves yayınlanan 3. Sezonundaki, Rare ve oyuna dahil edilen yenilikleri yaklaşık 4 dakikalık bir YouTube videosuyla takipçileriyle paylaştı.

İşte Sea of Thieves 3. Sezon fragmanı

SEA OF THIEVES 3. SEZON GÜNCELLEMELERİ

HIRSIZLAR DENİZİ: BİR KORSANIN HAYATI

Korsanın yaşam tarzını kurtarmak için destansı bir orijinal hikayeyi deneyimleyin! Beş yeni Tall Tales boyunca, Disney'in Karayip Korsanları efsanesi Kaptan Jack Sparrow'dan başkası ile birlikte Hırsızlar Denizi'nin ötesinde, altında ve ötesinde maceraya atılacaksınız.

YENİ DÜŞMANLAR

İskeletler ve köpekbalıkları artık tek endişeniz olmayacak! Hırsızlar Denizi'nin her tarafında hazırlıksız korsanları alt üst etmeye hazır yepyeni tehditler ortaya çıkıyor. Tedbirinizi alın, çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak...

ÜÇÜNCÜ SEZON

Mürettebat, Sezon boyunca kendi şartlarına göre oynayarak oyunun keyfini istedikleri gibi çıkarmakta özgürken, ufkun ötesinden gelen bir dizi yeni özellik bu Sezonun yolculuğunu tamamlıyor!

OYUN ETKİNLİKLERİ

Kasıtlı olarak geniş kapsamlı Denemelerden biraz daha odaklanmış bir şey arayanlar için her yeni Sezon, kendi ödüllerini sunan, zamanla sınırlı yeni oyun içi Etkinlikler sunar. Üçüncü Sezonun açılış haftalarında neler bekleyebileceğinizi öğrenin

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.