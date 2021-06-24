Savunma ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli güdüm kiti HGK-82'i teslim etti

Savunma ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sage tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK-82) teslimat töreninde açıklamalarda bulundu. Peki Yerli güdüm kiti HGK-82 özellikleri nedir? İşte detaylar...

TÜBİTAK Sage tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK-82) teslimat töreni gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende ilk etap ürünlerin teslim edildiğini açıkladı. Hassas Güdüm Kiti-82 hakkında açıklamalarda bulunan Varank, “22 Ağustos'a kadar tamamı teslim edilecek. Daha önceki teslimatlardan farklı olarak bu projeyi değerli kılan bir husus var. Yerli ve milli küresel Konumlama Sistemi Aracı (KAŞİF) bu projeye entegre edildi. Teslim edilen kitlerin içerisinde KAŞİF alıcıları kullanıldı.” ifadelerini kullandı.

İşte yerli güdüm kiti HGK-82

Açıklamalarının devamında Varank, “Türk yapımı SİHA için ambargo uygulayan ülkeler, savunma sanayini yerlileştirme sürecimizi hızlandırdı. Vermedikleri ürünleri yerli imkanlarla ürettik. Yüzde 70 üzerinde yerlilik oranına sahip 3 milyar dolarlık ihracata ulaşan savunma sanayi sektörüne sahibiz.” dedi.

Savunma sanayinde yerlileşmenin önemine de değinen Varank, “Kara, hava ve deniz sistemlerinde büyük aşamalar kaydettik. Hürkuş ve MİLGEM gibi projeler ile savunma sanayini daha da ileri taşıyacağız. S/İHA üretimini tamamladığımızda dünya F-35 yerine bizim ürettiğimiz ürünleri konuşacak.” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.