Samsung yeni oyuncu monitörlerini tanıttı: Odyssey G3,G5 ve G7

Samsung oyucuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Alışıla gelmişin üstünde bir görüntü deneyim yaşatmak isteyen Samsung, yeni oyuncu monitörleri Odyssey G3,G5 ve G7'i tanıttı. Samsung G3 özellikleri nedir? Samsung G5 özellikleri nedir? Samsung G7 özellikleri nedir? İşe detaylar...

TV, Led ekran kategorisinde dünyaca en çok tercih edilen markalardan birisi olan Samsung, yeni oyuncu monitörlerini tanıttı. Tanıtım kapsamında şirket, Odyssey serisinin geçmiş modellerini yenilidiğini (remake) açıkladı. Peki yeni mönitörler ne gibi özelliklere sahip? İlk olarak artık birçok yeni monitörde bulunan kavisli ekran (curved), Samsung'un yeni modellerinde bulunmuyor. 1 ms gecikme oranına ve 144 hz tazeleme oranına sahip ekranlar ayrıca, AMD'nin FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojilerinide içinde barındırıyor.

İşte yeni Samsung Odyssey monitörler

28 inç büyüklüğünde bir oyuncu monitörüne göre büyük bir boyutta olan takımın büyük abisi G7, 144 Hz tazeleme oranı, 1 ms gecikme süresi ve 4K çözünürlük ile birleştirilmiş NVIDIA G-SYNC desteğine sahip olan monitör oyuncuların bilgisayarın başından kalkmamasına sebep olabilir. Ayrıca HDMI 2.1 desteği, bu oyuncu monitörünü yeni nesil oyun konsollarıyla da uyumlu hale getiriyor. Konsol sahipleri, bu bağlantı seçeneği ile 4K 120 Hz görüntü deneyimi yaşayabilecekler.

Grubun ortancası Odssey G5'e baktığımızda iste QHD (2K) 165 hz tazeleme oranı ve 1 ms gecikme oranına sahip olduğunu gözlemliyoruz. 27 inç boyut ile birlikte gelen G5, HDR10 desteğine sahip olan ilk model olduğunu belirtiyor.

Odyssey G3 ise 24 ya da 27 inç büyüklüklerde satın alınabiliyor. FHD çözünürlük, 144 Hz tazeleme oranı ve 1 ms gecikme süresi, bu monitörün herkes için ideal olduğunu gözler önüne seriyor. AMD FreeSync teknolojisine destek veren monitör, olası görüntü yırtılma sorunlarının da önüne geçmiş oluyor. Tıpkı Odyssey G5'te olduğu gibi Odyssey G3'te de yüksekliği ayarlanabilir bir stand yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.