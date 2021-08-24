Samsung, Steve Jobs'la dalga mı geçti?

Samsung'un, bir web sitesinde Steve Jobs ile ilgili 'balıkçı yakalı' ifadesini kullandığı iddia edildi.

Samsung ve Apple arasındaki akıllı telefon savaşı, Samsung'un ilk Galaxy S'i ve Apple'ın iPhone'u ile başladı; bugüne dek de devam etti. Bu savaş zaman zaman mahkeme koridorlarına taşındı, zaman zaman da laf atmalarla insanları gülümsetti.

Görünüşe göre, bu tür laf atmaların bir yenisi daha söz konusu ama bu kez, tepki çekecek cinsten. Güney Koreli devin Apple'ın kurucu ortağı merhum Steve Jobs'la dalga geçtiği ve ondan "balıkçı yakalı" olarak söz ettiği iddia ediliyor.

Bu şakanın, Apple kullanıcılarının bir Galaxy'de bulunan Android özelliklerini iPhone'larını kullanarak test etmelerine olanak tanıyan Samsung'un iTest web sitesinde göründüğü iddia ediliyor. İddiaya göre sitede şöyle yazıyor:

"Samsung kullanıcıları benzersizdir ve telefonlarının da benzersiz olmasını isterler. Hiçbir balıkçı yaka kullanıcısı, telefonunuzun nasıl görüneceğini belirleyemez."

Samsung'un iTest web sitesinde yazdığı iddia edilen bu yazıda doğrudan bir isimlendirme olmamasına rağmen, Jobs'un etkinliklerde ve röportajlarda sık sık balıkçı yaka giydiği biliniyor. Bu yüzden de Jobs'a atıf yapıldığı iddia ediliyor.

Apple hayranları ve özellikle Steve Jobs hayranları için bu sözler, doğal olarak pek hoş değil. Sonuçta, artık aramızda olmayan ama hala teknoloji endüstrisindeki en büyük isimlerden biri olmayı sürdüren bir adamdan bahsediyoruz...

Bahsi geçen yazıya şu an ulaşmak mümkün değil. Bu yüzden yazının gerçekten var olup olmadığı halen kesin değil. Ama Samsung'un iTest web sitesinden kaydedildiği söylenen aşağıdaki görüntü internette dolaşmaya devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.