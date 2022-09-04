Samsung hacklendi mi? Samsung kullanıcılarının verileri çalındı mı?

Samsung verilerinin çalındığına dair haberler kullanıcıları korkuttu. Samsung kullanıcılarının bilgileri çalındı mı? Samsung kullanıcılarının verileri hacklendi mi? İşte detaylar…

Samsung'a siber saldırı düzenlenerek kullanıcıların verilerinin çalınmasına dair haberler bomba gibi gündeme düştü. Peki Samsung hacklendi mi? Samsung kullanıcılarının verileri mi çalındı? Samsung'tan açıklama geldi! İşte Samsung'un açıklaması…

Samsung hacklendi haberleri doğru mu?

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung, temmuz ayında siber saldırıya uğradığını açıkladı. Söz konusu saldırıda ABD'deki sunucuların etkilendiği belirten Samsung, bazı kullanıcı verilerinin çalınmış olabileceğini açıkladı.

Samsung, müşterilerine siber saldırı ve çalınan verilere dair mektup yazdı.

Söz konusu mektupta, “Değerli müşterilerimiz, Samsung'da güvenlik birinci önceliğimizdir. Sizlere Samsung'un yakın zamanda bilgilerinizi etkileyen bir siber güvenlik ihlalini keşfettiğini aktarmak için ulaşıyoruz. Temmuz ayının sonlarında yetkisiz bir üçüncü kişi, Samsung'un ABD sunucularından birtakım bilgileri ele geçirdi. Saldırı 4 Ağustos'ta fark edildi. Etkilenen sistemleri daha güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldık ve siber güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Şirket, gerekli önlemlerin aldığını ve herhangi bir cihazın tehlike altında olmadığını belirtmesine karşın, kullanıcıların şüpheli e-postalar ve faaliyetler konusunda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.