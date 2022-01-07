Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri | Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı

Samsung Galaxy Tri-Fold katlanabilir telefon sekmesinde yeni bir ivme yakalayan telefonlar arasına girdi. Teknolojinin ilerlemesiyle katlanabilir telefonların çoğalacağı, hologram özelliklerin yoğunlaşacağı bilinse de, herkesin aklında 'geliştirilmeye açık' olarak bakıldı. Çok iddialı olduğunu belirten Samsung, Galaxy Tri Fold ile yeni bir dünyaya adım attı. Peki ama Samsung Galaxy Tri-Fold'un ne gibi özellikleri var? İşte merak edilen telefon ve Samsung Galaxy Tri-Fold ücreti...

Samsung Galaxy Tri-Fold katlanabilir telefon sekmesinde yeni bir ivme yakalayan telefonlar arasına girdi. Teknolojinin ilerlemesiyle katlanabilir telefonların çoğalacağı, hologram özelliklerin yoğunlaşacağı bilinse de, herkesin aklında "geliştirilmeye açık" olarak bakıldı. Çok iddialı olduğunu belirten Samsung, Galaxy Tri Fold ile yeni bir dünyaya adım attı. Peki ama Samsung Galaxy Tri-Fold'un ne gibi özellikleri var? İşte merak edilen telefon ve Samsung Galaxy Tri-Fold ücreti...

Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri

Samsungyeni telefonunu tüketiciye "Üçlü Katlanabilir Ekran" başlığı adı altında tanıttı. Tamamen katlıyken dahi kullanılabilen ergonomik bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Üçlü arka kamerası, HDMI ve USB-C bağlantısı bulunan cihazın parmak okuma özelliği de mevcut. Bu özellikler dışında henüz bir açıklama yapmayan Samsung, yeni adımları ve geliştirmeleri tamamladıktan sonra tanıtımının son aşamasına geçecek.

Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı

Katlanabilir telefon kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsung henüz Gallaxy Tri- Fold için bir ücret belirlemedi. Ücretin yurt dışı ücreti belirlendikten sonra, Türkiye fiyatı da netlik kazanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.