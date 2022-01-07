DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 834 bine yaklaştı
TOGG’dan bir hamle daha! İmza atıldı
Güney Kore, Kuzey'in hipersonik füze testi açıklamalarını 'abartılı' buluyor
THY’den Kazakistan'a özel tahliye seferi
2022 MTV ne kadar? MTV'ye yüzde kaç zam yapıldı? 1300-1600 cc motor MTV 2022'de ne kadar, kaç lira?
HES durumunuz riskli ne demek? Durumunuz riskli anlamı nedir? Durumunuz riskli uyarısı neden çıkıyor?
Bitay nasıl kayıt olunur? Bitay alım ve satım işlemleri nasıl yapılır?
Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri | Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı
2022 Trafik sigortası tavan fiyatları | 2022 Trafik sigortası en fazla ve en ucuz ne kadar?
En iyi saç ekimi merkezini kararlarında belirleyici unsur: Saç ekimi fiyatları!
Mercedes-Benz'i çip kıtlığı vurdu
ABD'den Suriye’ye yeni takviye
İnsanların akıllarını okuyabilen robot geliştirdiler
Somali el koyduğu 9,6 milyon doları BAE'ye iade edecek
Fethiye Camisi yeniden ibadete açıldı

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri | Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı

Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri | Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı

Samsung Galaxy Tri-Fold katlanabilir telefon sekmesinde yeni bir ivme yakalayan telefonlar arasına girdi. Teknolojinin ilerlemesiyle katlanabilir telefonların çoğalacağı, hologram özelliklerin yoğunlaşacağı bilinse de, herkesin aklında 'geliştirilmeye açık' olarak bakıldı. Çok iddialı olduğunu belirten Samsung, Galaxy Tri Fold ile yeni bir dünyaya adım attı. Peki ama Samsung Galaxy Tri-Fold'un ne gibi özellikleri var? İşte merak edilen telefon ve Samsung Galaxy Tri-Fold ücreti...

1 Saat Önce
2022-01-07 17:06:07
Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri | Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı

Samsung Galaxy Tri-Fold katlanabilir telefon sekmesinde yeni bir ivme yakalayan telefonlar arasına girdi. Teknolojinin ilerlemesiyle katlanabilir telefonların çoğalacağı, hologram özelliklerin yoğunlaşacağı bilinse de, herkesin aklında "geliştirilmeye açık" olarak bakıldı. Çok iddialı olduğunu belirten Samsung, Galaxy Tri Fold ile yeni bir dünyaya adım attı. Peki ama Samsung Galaxy Tri-Fold'un ne gibi özellikleri var? İşte merak edilen telefon ve Samsung Galaxy Tri-Fold ücreti...

Samsung Galaxy Tri-Fold özellikleri

Samsungyeni telefonunu tüketiciye "Üçlü Katlanabilir Ekran" başlığı adı altında tanıttı. Tamamen katlıyken dahi kullanılabilen ergonomik bir yapıya sahip olduğu vurgulandı.

Üçlü arka kamerası, HDMI ve USB-C bağlantısı bulunan cihazın parmak okuma özelliği de mevcut. Bu özellikler dışında henüz bir açıklama yapmayan Samsung, yeni adımları ve geliştirmeleri tamamladıktan sonra tanıtımının son aşamasına geçecek.

Galaxy Tri-Fold Türkiye satış fiyatı

Katlanabilir telefon kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsung henüz Gallaxy Tri- Fold için bir ücret belirlemedi. Ücretin yurt dışı ücreti belirlendikten sonra, Türkiye fiyatı da netlik kazanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş