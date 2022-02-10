Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri nelerdir? Galaxy S22 Ultra fiyatı ne kadar?

Yeni yılla birlikte birçok teknolojik ürün tanıtılmaya başlandı. Özellikle akıllı telefon sektöründe her gün yeni cihazlar piyasaya sürülmekte. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S22 tanıttı. Peki, Galaxy S22 Ultra kaç TL? Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri nelerdir?

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Birçok kişi telefon almadan önce alacağı telefon hakkında bilgi sahibi olmak için internette o telefonun özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Özellikle telefonun ekran boyutu, bataryası, kamerası ve RAM'i kullanıcıların en çok merak ettiği özellikler arasında bulunuyor. Bilindiği gibi bu özellikler telefondan telefona değişiyor. Samsung telefon şirketi yeni GalaxyS22 Ultra'nın tanımıtımını yapmasının ardından, birçok kişi cihazın özelliklerini ve fiyatını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayı…

Samsung Galaxy S22 Ultra özellikleri nelerdir?

6.8 inç Edge QHD+ çözünürlüklü Dinamik AMOLED 2X ekran ile gelen Galaxy S22 Ultra, 120 Hz değişken ekran yenileme hızına sahip.

Ultra modelde kamera tarafına bakıldığında ise dörtlü arka kamera tasarımı mevcut. Serinin en güçlü telefonu, 12 Megapiksel f/2.2 ultra geniş açı, 108 Megapiksel f/1.8 geniş açı, 10 Megapiksel telefoto kamera 3x optik zoom f/2.4 ve 10 Megapiksel telefoto kamera 10x optik zoom f/4.9 kameraları ile oldukça iddialı.

Ön tarafta ise 40 Megapiksel f/2.2 özçekim kamerası bulunuyor.

RAM tarafında 8 GB ve 12 GB seçenekleri bulunurken, depolama tarafında 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut.



Galaxy S22 Ultra'da batarya 5000 mAh. Cihaz ayrıca 45W kablolu ve 15W kablosuz şarjı destekliyor.

Ultra modelde bu yıl ayrıca Galaxy Note gibi bir de S-Pen var.

Cihaz, 5G /LTE desteği, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 ve NFC teknolojilerini de destekliyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra kaç TL?

Galaxy S22 Ultra'nın Avrupa fiyatı 1.199 dolardan (27 bin TL) başlıyor. .