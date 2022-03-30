Samsung’dan teknoloji tutkunlarını kendine çeken yeni M8 akıllı monitör serisi

Samsung, daha geliştirilmiş özellikleri ve şık tasarımıyla yeni M8 akıllı monitör serisini tanıttı.

Teknotalk'ın haberine göre; Samsung, daha geliştirilmiş özellikleri ve şık tasarımıyla yeni M8 akıllı monitör serisini tanıttı. Kullanıcıların hayatını kolaylaştıran ödüllü teknolojilerin yanı sıra ‘SlimFit' kamera özelliğine sahip ve ikonik ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni M8 akıllı monitör, dört farklı modern renk seçeneğiyle müşterilere sunuluyor.

Samsung, 32 inç boyutta, UHD çözünürlüğe sahip, çok amaçlı yeni M8 akıllı monitör serisini tanıttı. Yeni M8 akıllı monitör serisi Warm White, Sunset Pink, Daylight Blue ve Spring Green olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile müşterileri bekliyor.

Samsung'un İlk kez 2020'nin Kasım ayında piyasaya sürdüğü Akıllı Monitör serisi, kullanıcılarının ev ortamındaki işlevsellik ve eğlence ihtiyaçlarını karşılamak üzere dünyanın ‘hepsi bir arada' özellikli ilk monitörlerini kullanıcılara sunuyor. Yeni M8 akıllı monitör serisi, geleneksel bir monitör olmanın ötesine geçerek, Wi-Fi bağlantısı üzerinden, herhangi bir bilgisayar veya TV bağlantısına ihtiyaç duymaksızın kullanıcıların Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ and Apple TV gibi OTT hizmetlerini kullanabilmesini sağlıyor.

Ultra şık ve etkileyici tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken yeni M8 akıllı monitör serisi, hem alan hem de çalışma açısından önemli bir verimlilik sunuyor. Üstelik, yeni M8 akıllı monitör serisi, 11.4mm kalınlığıyla, önceki modellerden artık dörtte üç oranında daha ince. Sofistike ve düz tasarımıyla M8'in sıcak beyaz renk üzerinde çeşitlenen renk seçenekleri, kullanıcıların kişisel tercihlerine uygun olarak, her mekana kolayca uyum sağlıyor. M8 akıllı monitörün sunduğu ekran teknolojileri ise, Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) tarafından gerçekleştirilen CES İnovasyon Ödülleri'nde ödüle layık görüldü.

TEK BİR ARA YÜZ SAYESİNDE TÜM UYGULAMALAR VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANILABİLİYOR

Yeni M8 akıllı monitör, Samsung Smart Hub uygulaması üzerinden çeşitli Bluetooth cihazlarına bağlanarak bilgisayar kullanımı gerektirmeden, kusursuz bir evden çalışma ortamı sağlıyor. ‘Workspace' kullanıcı ara yüzü ise tek bir ekranda çalışmak için gereken tüm hizmetleri aynı anda sunuyor. Ayrıca, kullanıcıların bir Windows veya Mac PC'ye kablosuz olarak bağlanmasına ya da akıllı telefondan ekrana içerik yansıtmalarına olanak sağlıyor. Kullanıcıların, Samsung DeX, Apple AirPlay 2 ve Microsoft 365 bulut hizmeti gibi çeşitli uygulamaları verimli bir şekilde kullanmasına yardımcı oluyor.

Tüm bunların yanında yeni M8 akıllı monitör, mıknatıslı ve takılıp çıkarılabilir bir ‘SlimFit' kameraya da sahip. Bu kamera, monitöre yapışarak kullanıcıların masasının üstünde kablo kalabalığı oluşturmuyor ve yer kaplamıyor. SlimFit kamera ayrıca ‘yüz takibi' ve ‘otomatik yakınlaştırma' gibi özellikleriyle, ekranda görünen insan yüzünü algılayarak, otomatik olarak yüze yakınlaştırma yapabiliyor. Kısacası, bir kullanıcı konuşurken onu yakalayıp ve takip ederek, sunumlar veya canlı yayınlar için mükemmel bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca ‘Google Duo' gibi görüntülü sohbet uygulamalarını destekleyen M8 akıllı monitör, kullanıcıların SlimFit kamerayı evde veya işyerinde kullanarak, uzaktan çalışmasına veya görüntülü arama yapmasına olanak tanıyor.

TEK BİR EKRANDA TÜM IOT CİHAZLARINI KOLAYCA İZLEME VE KONTROL ETME İMKANI

M8 akıllı monitör, ayrıca kullanıcıların tüm cihazlarını kablosuz olarak bağlayabilecekleri ‘SmartThings Hub' adlı Nesnelerin İnterneti (IoT) merkezine de sahip. Samsung SmartThings uygulaması, ışık anahtarı ve elektrik gücü dahil olmak üzere M8'e bağlı diğer cihazlar tarafından sağlanan tüm bilgileri yansıtabiliyor. Uygulamanın sezgisel kontrol paneli üzerinden kullanıcıların diğer IoT cihazlarını evin her yerinde kolayca izlemelerini sağlıyor.

Yüksek hassasiyete saihp ‘Uzak Alan Sesi' mikrofonu ile donatılmış asistan, sesli komutları kullanarak Bixby ve Amazon Alexa gibi cihazları da denetleyebiliyor. Bu mikrofon, sanal asistan Bixby etkinleştirildiğinde, monitörün ekranı kapalı durumdayken dahi konuşma bilgilerini ekrana yansıtabilen ‘Her Zaman Açık Ses' işlevine de sahip bulunuyor.

UYARLANABİLİR GÖRÜNTÜ TEKNOLOJİSİ İLE KULLANICILARA BÜYÜK KONFOR SUNUYOR

Yeni M8 akıllı monitör, ‘Uyarlanabilir görüntü teknolojisi' sayesinde ekran parlaklığını ve renk sıcaklığını otomatik olarak ayarlanabiliyor. Böylece, kullanıcıya daha fazla konfor sunuluyor. M8 ayrıca yüksekliği ayarlanabilir stant (HAS) ile eğim kazanabilme özelliğine de sahip. Bu sayede kullanıcılar, bir proje üzerinde çalışırken, akşamları film izlerken ya da ders çalışırken monitörlerini istedikleri pozisyonda kullanabiliyor.

Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Başkanı Kyounghoon Kim, yeni M8 akıllı monitöre ilişkin “Tüm kullanıcıların yaşam tarzına ve tercihlerine hitap edebilecek bir ürün geliştirmeyi hedefledik. M8'in dört farklı renkten oluşan renk paleti, ‘Doğal Renk Tonları' temasından ilham alıyor. Bu renkler, parlak güneşli bir günde masmavi gökyüzünü, içinde dinlendiğimiz yemyeşil bir ormanı ya da güneşlendiğimizde yüzümüze vuran günbatımını çağrıştırıyor” dedi.

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