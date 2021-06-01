Samsung'da konseptin adı: Kelebek

Samsung yeni konsept üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. İki taraftan katlanabilme özelliği olması beklenen telefonun,bir kelebeğin kanat formunu andırması dikkat çekiyor. Peki Samsung'un yeni konsept telefonunun özellikleri nedir? Samsung Galaxy Z Fold Tab özellikleri nedir? İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her geçen gün değişik farklı tasarımları ile dikkatleri üstüne çekiyor. Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip modelleri ile katlabilir telefon piyasasını adeta domine eden Samsung, şimdi ise kelebek formunu andıran bir telefon konsepti üstünde çalışmalarını sürdürüyor. LetsGo Digital, tarafından ortaya çıkarılan ve Nisan 2021 tarihli olduğu belirtilen patent görselleri, Samsung'un tek bir menteşe üzerinden ikiye katlanabilen form faktörüne ek olarak iki farklı menteşeden iki yandan katlanabilen yeni bir katlanabilir akıllı telefon formu üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Patent görselleri bizlere yeni bir cihazın sinyalini verserde ergonomik açıdan nasıl olacağı ise akıllara soru işareti olarak bırakıyor. Hassas ekran klipsleri sayeside aktif olan ekranları sayesinde kullanıcıların ihtiyaçlarına göre bir deneyim sunması bekleniyor. Ayrıca 7.2 inç bir ekrana sahip olması öngörülen cihaz, deyim yerindeyse akrabası Galaxy Z Fold Tab'dan daha küçük bir ekrana sahip olacak. Ek olarak, cihaz katlı durumdayken de yine Galaxy Z Fold'un ikinci ekranına benzer bir ekran boyutu sunacak.

Cihazın en yenilikçi özelliklerinde biriside Samsung'un dokunmatik ekran destekli akıllı kalemi. Galaxy Note serisinde cihazın çerçevesindeki bir boşluğa yerleştirilirken; Galaxy Z Fold Tab'da ekran katlı haldeyken iki katlı bölmenin arasında durabiliyor. Bu özellik sayesinde hızlı ve daha kullanışlı bir S-Pen deneyiminin kullanıcılar ile buluşma amaçlanıyor.

Samsung bu tasarım ile birlikte anlaşıldığı üzere 'ikinci ekranı' ortadan kaldırmak ve bu sayede ana ekranı aynı zamanda ikinci bir ekran olarak da kullanabilme amacını taşıyor. Ancak maliyetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman soru işaretleri artıyor. Cihazın detaylarının yakın zamanda teknolojiseverler ile paylaşılması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.