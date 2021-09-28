Samsung beynimizi ‘kopyalayacak’

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, insan beyinlerini çiplere 'kopyalamak' istiyor ve bunun için ilk adımı attı. Ama bu işin pek de kolay olmayacağı kesin...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, insan beyinlerini çiplere "kopyalamak" istiyor ve bunun için ilk adımı attı. Ama bu işin pek de kolay olmayacağı kesin...

Samsung, beyin benzeri çipler geliştirmenin iyi bir yolu olduğunu düşünüyor: Mevcut beyin yapılarını ödünç almak. Teknoloji firması, bir beynin nöron bağlantı haritasını 3D nöromorfik çiplere "kopyalayıp yapıştıracak" bir yöntem önerdi. Bu yaklaşım, hem nöronların bağlandığı yeri hem de bu bağlantıların gücünü kaydetmek için büyük hacimli nöronlara giren bir nanoelektrot dizisine dayanıyor. İster kullanıma hazır flash depolama isterse dirençli RAM gibi son teknoloji bellek olsun, bu verileri kopyalayabilir ve 3B katı hal bellek ağına 'yapıştırabilirsiniz'.

Her bellek birimi, haritadaki her bir nöron bağlantısının gücünü yansıtan bir iletkenliğe sahip olacaktır. Samsung, sonucun, bilim insanlarının başlangıçta istediği gibi "beyni tersine mühendislik"e etkili bir geri dönüş olacağını söyledi.

Bu karar, yeni kavramları öğrenme ve değişen koşullara uyum sağlama esnekliği de dahil olmak üzere gerçek beyinler gibi davranan yapay zeka sistemlerine bir "kısayol" işlevi görebilir. Araştırmacıların söylediğine göre, gerçek bilişe sahip tam otonom makineler bile görmemiz mümkün olabilir.

Ancak bu karmaşıklıkla ilgili öne çıkan bir sorun var. Bir insan beyni, bin kat daha fazla sinaptik bağlantıya sahip yaklaşık 100 milyar nörona sahip olduğundan, ideal bir nöromorfik çip yaklaşık 100 trilyon bellek birimine ihtiyaç duyacaktır. Bu, herhangi bir şirket için ulaşması açıkça zor bir değer ve bu değerin içerisinde bu sanal beyni çalıştırmak için gereken kod bulunmuyor. Samsung, insan benzeri yapay zekaya kapı açmış olabilir, ancak herhangi birinin bu hedefe ulaşması uzun zaman alabilir...

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.