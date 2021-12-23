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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Samsung A20 özellikleri nelerdir?

Samsung A20 özellikleri nelerdir?

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Birçok kişi telefon almadan önce alacağı telefon hakkında bilgi sahibi olmak için internette o telefonun özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Samsung A20 akıllı telefonunu satılmak almak isteyen kişiler cihan özelliklerini merak etmekte. Peki, Samsung A20 özellikleri neler? Samsung A20 batarya kapasitesi ne kadar?

1 Saat Önce
2021-12-23 01:36:13
Samsung A20 özellikleri nelerdir?

Akıllı telefon alırken birçok hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle telefonun ekran boyutu, bataryası, kamerası ve RAM'i kullanıcıların en çok merak ettiği özellikler arasında bulunuyor. Bilindiği gibi bu özellikler telefondan telefona değişiyor. Akıllı telefon piyasasında birçok telefon bulunduğundan dolayı telefon alacak kişiler telefon aldıktan sonra pişman olmamak için alacağı cihazın özelliklerini iyice araştırıyor. Samsung A20 cihazını alacak kişiler, telefonun özellikleri merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Samsung A20 özellikleri nelerdir?

Ekran Boyutu: 6.4"

Ekran Çözünürlüğü:720x1560 px

Arka Kamera:   13 MP

Arka Kamera Tipi:   Çift Kamera

Ön Kamera:   8 MP

Dahili Hafıza:   32 GB

RAM Kapasitesi:   3 GB

Batarya Kapasitesi:   4000 mAh

RAM kapasitesi: 3 GB

Dahili hafıza32 GB

İşlemci (CPU) :   Cortex A73

Samsung A20 ekran özellikleri nelerdir?

Ekran boyutu :16,3 cm (6.4"")

Ekran çözünürlüğü: 720 x 1560 Piksel

Dokunmatik ekran: Evet

Oryantasyon sensörü: Evet

Ekran türü: SAMOLED

Görüntülenen renk sayısı: 16 milyon renk

Samsung A20 depolama özellikleri nelerdir?

RAM kapasitesi: 3 GB

Dahili hafıza32 GB

Uyumlu hafıza kartları: MicroSD (TransFlash)

Kullanıcı belleği21,8 GB

Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü: 512 GB

USB yığın bellek: Evet

Samsung A20 kameraözellikleri nelerdir?

Arka kamera tipi: Çift yönlü kamera

Arka kamera flaşı: Evet

Oto fokus: Evet

Arka kamera çözünürlüğü: 13 MP

Ön kamera tipi tek: Kamera

Ön kamera çözünürlüğü: 8 MP

İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal): 5 MP

Video kaydetme modu1080p

Maksimum çerçeve hızı30 fps

Yakalama hızınde çözünürlük: [email protected]

Video çekim çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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