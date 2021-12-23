Samsung A20 özellikleri nelerdir?

Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Birçok kişi telefon almadan önce alacağı telefon hakkında bilgi sahibi olmak için internette o telefonun özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Samsung A20 akıllı telefonunu satılmak almak isteyen kişiler cihan özelliklerini merak etmekte. Peki, Samsung A20 özellikleri neler? Samsung A20 batarya kapasitesi ne kadar?