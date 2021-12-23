Samsung A20 özellikleri nelerdir?
Akıllı telefonlar günlük hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Birçok kişi telefon almadan önce alacağı telefon hakkında bilgi sahibi olmak için internette o telefonun özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Samsung A20 akıllı telefonunu satılmak almak isteyen kişiler cihan özelliklerini merak etmekte. Peki, Samsung A20 özellikleri neler? Samsung A20 batarya kapasitesi ne kadar?
2021-12-23 01:36:13
Akıllı telefon alırken birçok hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle telefonun ekran boyutu, bataryası, kamerası ve RAM'i kullanıcıların en çok merak ettiği özellikler arasında bulunuyor. Bilindiği gibi bu özellikler telefondan telefona değişiyor. Akıllı telefon piyasasında birçok telefon bulunduğundan dolayı telefon alacak kişiler telefon aldıktan sonra pişman olmamak için alacağı cihazın özelliklerini iyice araştırıyor. Samsung A20 cihazını alacak kişiler, telefonun özellikleri merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…
Samsung A20 özellikleri nelerdir?
Ekran Boyutu: 6.4"
Ekran Çözünürlüğü:720x1560 px
Arka Kamera: 13 MP
Arka Kamera Tipi: Çift Kamera
Ön Kamera: 8 MP
Dahili Hafıza: 32 GB
RAM Kapasitesi: 3 GB
Batarya Kapasitesi: 4000 mAh
RAM kapasitesi: 3 GB
Dahili hafıza32 GB
İşlemci (CPU) : Cortex A73
Samsung A20 ekran özellikleri nelerdir?
Ekran boyutu :16,3 cm (6.4"")
Ekran çözünürlüğü: 720 x 1560 Piksel
Dokunmatik ekran: Evet
Oryantasyon sensörü: Evet
Ekran türü: SAMOLED
Görüntülenen renk sayısı: 16 milyon renk
Samsung A20 depolama özellikleri nelerdir?
RAM kapasitesi: 3 GB
Dahili hafıza32 GB
Uyumlu hafıza kartları: MicroSD (TransFlash)
Kullanıcı belleği21,8 GB
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü: 512 GB
USB yığın bellek: Evet
Samsung A20 kameraözellikleri nelerdir?
Arka kamera tipi: Çift yönlü kamera
Arka kamera flaşı: Evet
Oto fokus: Evet
Arka kamera çözünürlüğü: 13 MP
Ön kamera tipi tek: Kamera
Ön kamera çözünürlüğü: 8 MP
İkinci arka kamera çözünürlüğü (sayısal): 5 MP
Video kaydetme modu1080p
Maksimum çerçeve hızı30 fps
Yakalama hızınde çözünürlük: [email protected]
Video çekim çözünürlüğü: 1920 x 1080 Piksel
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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