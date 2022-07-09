SAHA İstanbul, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, 'Şu anda Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olduk.' ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, "Avrupa Kümeler Birliği'nde Airbus'tan sonra ikinci büyük kümeydik, bu ay yönetim kurulumuzda kabul edilen firmalarımızla birlikte SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus'ın Toulouse'taki 'AerospaceValley'in de üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Şu anda Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olduk." ifadelerini kullandı.

SAHA İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi SAHA İstanbul, 2022 yılının ilk yarısını Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olarak kapatıyor.

SAHA İstanbul'un, Avrupa'nın zirvesine oturması uluslararası alanda tescillendi.

25 -28 Ekim 2022'de düzenlenecek SAHA EXPO Fuarı, SAHA Akademi bünyesinde üçüncü dönemine başlayan ve sektörü yönetim, markalaşma, dünya markası olma yolunda büyüme sürecine hazırlayan SAHA MBA eğitimi, sektörde yeni projelerini hayata geçirmek isteyen girişimci firmalara destek veren SAHA Girişim ve 816 üyesiyle sektörün yükselişine katkıda bulunmak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren SAHA İstanbul, Türk savunma sanayisinin yükselişine destek oluyor.

2015 yılında kurulan SAHA İstanbul, 7 yıl içinde 35 kat büyüdü ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi konumuna yükselerek büyümeye devam ediyor.

Bu arada, SAHA İstanbul Sanayi kümelenmesi bünyesinde savunma, havacılık ve uzay Teknolojileri sanayisinde yer alan 816 firma ve 22 üniversite yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, şunları kaydetti:

"Avrupa Kümeler Birliği'nde Airbus'tan sonra ikinci büyük kümeydik, bu ay yönetim kurulumuzda kabul edilen firmalarımızla birlikte SAHA İstanbul Kümemiz, Airbus'ın Toulouse'taki 'AerospaceValley'in de üzerinde bir büyüklüğe ulaştı. Şu anda Avrupa'nın en büyük kümelenmesi olduk.

Yerli savunma sanayisi, uluslararası alanda hızla yükseliyor ve SAHA İstanbul olarak bu gelişime büyük katkıda bulunuyoruz. SAHA İstanbul'un, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi oluşu, Türkiye'yi savunma, havacılık ve uzay teknolojileri alanında daha güçlü bir konuma getirecek."

Keleş, Türkiye için savunma, havacılık ve uzay alanında dünya rekabetinde yer almanın çok önemli olduğunu belirterek, "Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için firmaların yeteneklerini birleştirerek, yeni yetenekler, konsorsiyumlar ve benzeri yapılarla bu sinerjiyi oluşturuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin öz güçlerinin ve öz savunma yeteneklerinin her şeyin önünde olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye için savunma sanayisinin bulunduğu coğrafi koşullar değerlendirildiğinde bir varlık yokluk meselesi olduğunu ifade eden Keleş, "Yerli savunma sanayimiz, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da, Ukrayna'da kullanılarak, üzerine makaleler yazılan, dünyanın takip ettiği sistemler şu anda.

İnsansız Hava Araçlarımızın başarısı tartışılmaz ama SAHA İstanbul olarak destek verdiğimiz tüm üyelerimiz, dünya standartlarında başarılı projelere imza atıyorlar. Mühimmat teknolojileri, elektronik harp, yazılım teknolojileri ve benzeri endüstriyel yeteneklerin kara araçlarına yansıması, deniz platformları gibi alanlarda da Türkiye savunma sanayi çok hızlı gelişiyor ve çok önemli projeler geliştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, SAHA İstanbul'un, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olmasının, Türkiye için konjonktürel rüzgarı arkasına alacak çok önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekerek, "25-28 Ekim tarihlerinde yapacağımız SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Fuarı'nda sivil firmaların yeteneklerinin dünya vitrinine çıktığını göreceğiz.

Hem dünyanın en önemli Savunma sanayi temsilcileri hem de Türkiye'nin başarılı firmaları SAHA EXPO'da buluşacak. Türkiye'nin Avrupa başta olmak üzere dünyada kaydettiği başarılı yükselişi SAHA EXPO'da çok önemli etkinliklerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Saha İstanbul, 10 farklı başlıkta teknik komite ile proje mutfağı gibi çalışıyor

İlhami Keleş, SAHA İstanbul'un sektöre katkı sağlayan önemli yapılanmalarına değinerek, "Savunma sanayisi, havacılık ve uzay sektörlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda projeler geliştirmek, yerlileştirme çalışmalarına katkı vermek ve sektörün gelişimi için görüş oluşturmak amaçlarıyla 10 farklı başlıkta teknik komite çalışmaları yürütüyoruz. Bu teknik komiteler diğer kamu kurum ve kuruluşları, AR-GE merkezleri ve üniversitelerimiz ile koordineli olarak birer proje mutfağı gibi çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keleş, şunları kaydetti:

"Bu komiteler; Malzeme ve Malzeme Şekillendirme Teknik Komitesi, Makine ve Diğer İmalat Ekipmanları Teknik Komitesi, Elektrik Elektronik Teknik Komitesi, Test ve Sertifikasyon Teknik Komitesi, Yazılım Otomasyon ve Dijital Dönüşüm Teknik Komitesi, MİHENK Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi, Alt Sistemler Teknik Komitesine ilave olarak duyulan ihtiyaç üzerine yakın zamanda Lojistik ve Tedarik Zinciri Teknik Komitesi, Uzay Teknik Komitesi, Eğitim Teknik Komitesi teşkil edilmiştir.

Teknik Komite çalışmaları kapsamında Milli ERP sistemi geliştirilmesi, 5 Eksen CNC Tezgah Üretimi (MİLTEKSAN), hava vasıtaları için kabin içi iklimlendirme sistemi geliştirilmesi (TASECS), nadir toprak elementleri, mıknatıs üretimi, teknik tekstil, PCB kart üretimi, yurt dışı ortak servis merkezleri kurulması, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde firmaların dijital dönüşümünün sağlanması, yapay zeka uygulamaları, otonom sualtı aracı geliştirilmesi gibi çok farklı konularda projeler hayata geçirilmiş veya geliştirilmeye devam edilmektedir."