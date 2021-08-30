Rusya, insan duygularını taklit eden ve halkla iletişim kurabilen bir robot geliştirdi

Rus şirketi Promobot, iki hareketli eli olan, izleyicilerle hareket edebilen ve iletişim kurabilen insan benzeri bir robot geliştirdi.

Rus şirketi Promobot, iki hareketli eli olan, izleyicilerle hareket edebilen ve iletişim kurabilen insan benzeri bir robot geliştirdi.

Promobot şirketi, Robo-C robotunun yükseltilmiş versiyonunun en belirgin özelliklerinden birinin, 12 derece serbest hareket edebilen elleri olduğunu söyledi.

Şirket, yeni robotun her bir elinin, iki kilograma kadar olan yükleri transfer etmesini sağlayan, eksenlerinin elinde yön ve gerilimi gösteren, hava öpücükleri gönderen sekiz motorla donatıldığını açıkladı.

Şirketin geliştirme direktörü Oleg Kivokurtsev, "Promobot"un robota birkaç dilde yazmayı ve çizmeyi öğretmeyi planladığını açıklayarak, şirketin robota iki mobil bacak sağlamak için çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.

Tasarımcılar, yeni robotun imalatının, robotun çok çeşitli insan duygularını taklit etmesini sağlayan ultra gerçekçi cilt üretimindeki en son başarıları kullandığına dikkat çekti.

2015 yılında Rusya'nın Perm şehrinde kurulan "Promobot" şirketinin robotları, bankalarda, turizm kurumlarında ve havalimanlarında olmak üzere 43 ülkede faaliyet gösteriyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.