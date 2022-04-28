Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza

Bir Rus mahkemesi, yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Twitter'a 3 milyon ruble ceza verdi.

Yaklaşık 41 bin ABD dolarına tekabül eden söz konusu para cezası, molotofkokteyllerinin nasıl yapılacağına dair talimat içeren gönderiler de dahil olmak üzere, Rusya'da yasaklanan içeriği Twitter'ın silmemesi üzerine uygulandı.

Interfax ajansının haberine göre, Rusya daha önce Google'a da aynı gerekçeyle aynı miktarda ceza vermişti.