DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ankara bayram ezanı kaçta okunacak? Ankara 2022 Ramazan bayramı namazı saat kaçta? Ankara'da bayram namazı kaçta kılınacak?
İsveç'te 1 Mayıs'ta Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin çıkmadı
Erdoğan'dan Suudi Arabistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar
İstanbul'da bayram namazı saat kaçta başlayacak, ezan kaçta okunacak? 2022 İstanbul'da bu sene Ramazan bayramı namazı ne zaman kılınacak?
Elon Musk'tan Trump'ın sosyal medya platformuna isim önerisi: Trumpet
Disney+ dizi ve filmleri neler? 2022 Disney Plus'ta hangi diziler ve filmler var? Disney+ Türk dizileri var mı?
Hayder binlerce mağdur ve mazluma ümit oldu1
Rusya'dan kritik açıklama: Ankara'nın kararını anlayışla karşılıyoruz
İsrail Başbakanı'nın ailesine ikinci defa mermili tehdit mektubu gönderildi
'Putin Sırbistan'ı sırtından bıçakladı'
Türkiye-BAE iş dünyası arasında İstanbul’da kritik toplantı
Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza
Kamuya atanacak engelliler için başvurular başladı
Tunus Genel İşçi Sendikası: Ülke ekonomisi felaketin eşiğinde
İstanbul bayram namazı vakti 2022 | İstanbul Ramazan bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza

Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza

Bir Rus mahkemesi, yasaklı içeriği kaldırmadığı gerekçesiyle sosyal medya platformu Twitter'a 3 milyon ruble ceza verdi.

2 Saat Önce
2022-04-28 15:55:14
Rusya'dan Twitter'a 3 milyon ruble ceza

Yaklaşık 41 bin ABD dolarına tekabül eden söz konusu para cezası, molotofkokteyllerinin nasıl yapılacağına dair talimat içeren gönderiler de dahil olmak üzere, Rusya'da yasaklanan içeriği Twitter'ın silmemesi üzerine uygulandı.

Interfax ajansının haberine göre, Rusya daha önce Google'a da aynı gerekçeyle aynı miktarda ceza vermişti.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş