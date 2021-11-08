Rus uzmanlar panikledi! Bayraktar'ı durdurmak için en az 10 Pantsir gerek

Ukrayna'nın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2'leri kullanmasıyla neye uğradığı şaşıran Rusya'da, alınacak önlemler tartışılıyor. Ülkede uzmanlar Bayraktar TB2'lerin nasıl durdurulacağına dair kafa patlatmaya başladı.

Tansiyonun her an savaşa evrilmesinden korkulan Karadeniz'de, Rus uzmanlar bir kez daha kara kara Bayraktarları nasıl etkisiz hale getirebilecekleri üzerine düşünmeye başladı.

Rus basınına konuşan uzmanlar, Ukrayna'nın satın aldığı Bayraktar TB2 İHA saldırılarından korunmak için en az 10 Pantsir-S hava savunma füze sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi.

10 TANESİ BİLE YETERLİ OLMAYABİLİR

Rus basınında çıkan haberlere göre, Donbass'ın Bayraktar TB2 dronlarından kendini koruması için en az 10 Pantsir-S hava savunma füze sistemine sahip olması gerekiyor ancak uzmanlar, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde.

Ana çarpışma hatlarında bir koruma sağlamak mümkün olacaktır. Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2'lere karşı garantili koruma için ise bu miktar iki kat daha fazla olmalı.

Bununla birlikte, Donbass'ta Rusya yanlısı milislere bu silahları edinmelerine izin verilse bile ki bu son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor, milisler bu hava savunma silahlarını kullanma becerisine sahip değil.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta Bayraktar TB2 dronlarının kullanılmaya başladığını duyurdu. Bu saldırılara bakılırsa, milisler henüz bu SİHA'lara karşı koyacak araçlara sahip değil.

BAYRAKTAR'DAN YENİ SALDIRI

Ukrayna'nın yeni Bayraktar TB2 alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.

Ukrayna, hafta içinde Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenilerini ekleyeceğini açıkladı. Bayraktar SİHA ordusunun büyütülmesi kararını, bizzat Ukrayna lideri Vladimir Zelensky verdi.

Henüz satın alma kararının yankıları dinmeden, cephe hattında çekilen bir video, sosyal medyaya düştü. Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini ve söz konusu saldırıda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol noktasının hedef alındığını bildiriyor.

Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki en az iki iki top bataryasını yok edildiğini yazdı.

Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ayrıca, komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.